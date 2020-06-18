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Общество

В Колышлейской районной больнице один этаж освобождается от больных

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Стало заметно меньше выявленных пациентов с коронавирусом. 18 июня прирост составил 70 человек. В предыдущие дни новых заболевших фиксировали по 90 с лишним. Медики с осторожным оптимизмом допускают возможность скорого выхода в отпуск.

«Мы видим, что наметилась тенденция к снижению заболеваемости, и думаем, что к концу июня будет уже значительное снижение и нам станет полегче», - рассказала заместитель главного врача областного центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

В Колышлейской районной больнице освобождают один этаж от больных с COVID-19. Класть туда некого. Но остальные площади все еще заняты больными.

У съемочной группы 11 канала появилась возможность попасть в «красную зону» и запечатлеть уникальные кадры. Но сначала пришлось потратить несколько минут, чтобы обезопасить себя. В защитном костюме непросто провести даже короткое время. Медики пребывают в нем намного дольше.

В «красную зону» журналисты пошли в сопровождении врача-инфекциониста Тамары Сайковой. В Колышлейской районной больнице тяжелых пациентов нет. Если кому-то становилось хуже, их переводили в Пензу.

В палатах на одном из этажей - несколько молодых человек, которые даже не чихают и не кашляют. Пара выздоравливающих пожилых женщин и только одна больная, состояние которой вызывает опасение у докторов. Вначале все было не так.

«Я боялась пациентов, потому что это все ново было, даже при большом стаже работы. Не знаешь, к чему идешь. Кроме того, все пациенты были напуганы», - пояснила инфекционист Колышлейской районной больницы Тамара Сайкова.

Пара пациентов из ее «красной зоны» была переведена в Пензу из-за тяжести состояния, и спасти их не удалось.

Количество жертв коронавирусной инфекции в регионе достигло 33.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Колышлейской районной больнице один этаж освобождается от больных
Готовьте к оптимизации.

Гость||

На фото в начале явно не Колышлейская больница

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