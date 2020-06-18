Минимум макияжа: пензячкам рассказали, как носить маску в жару

18.06.2020 | 16:30

В четверг, 18 июня, региональное управление Роспотребнадзора опубликовало правила использования медицинской маски в жаркую погоду.

В первую очередь при высокой температуре воздуха снижается продолжительность ношения средства защиты: менять маску нужно уже не через полтора-два часа, а через 20-30 минут.

Также рекомендуется выбирать маску из ткани светлого цвета, потому что темный материал притягивает тепло и создает риск перегрева.

Следует отдавать предпочтение тонкой маске, в ней легче дышать. Подойдут изделия из хлопка, марли или обычные медицинские.

Кроме того, маска, хоть и должна плотно прилегать к лицу, не может быть слишком тугой: между ртом и тканью следует оставлять пространство.

Что касается защиты кожи при ношении масок в жару, то специалисты рекомендуют использовать минимум макияжа, наносить на лицо крем с SPF-фильтром от воздействия фиолетовых лучей, а также увлажняющее средство - для профилактики микротравм и раздражения.