Минимум макияжа: пензячкам рассказали, как носить маску в жару

В четверг, 18 июня, региональное управление Роспотребнадзора опубликовало правила использования медицинской маски в жаркую погоду.
В первую очередь при высокой температуре воздуха снижается продолжительность ношения средства защиты: менять маску нужно уже не через полтора-два часа, а через 20-30 минут.
Также рекомендуется выбирать маску из ткани светлого цвета, потому что темный материал притягивает тепло и создает риск перегрева.
Следует отдавать предпочтение тонкой маске, в ней легче дышать. Подойдут изделия из хлопка, марли или обычные медицинские.
Кроме того, маска, хоть и должна плотно прилегать к лицу, не может быть слишком тугой: между ртом и тканью следует оставлять пространство.
Что касается защиты кожи при ношении масок в жару, то специалисты рекомендуют использовать минимум макияжа, наносить на лицо крем с SPF-фильтром от воздействия фиолетовых лучей, а также увлажняющее средство - для профилактики микротравм и раздражения.
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Да никто, кроме масочников не сомневался , что они только заразу растаскивают. Какие им там еще 20 минут? Они вообще никаких правил обращения с маской за три месяца в глаза не видели.