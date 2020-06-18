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Общество

Минимум макияжа: пензячкам рассказали, как носить маску в жару

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В четверг, 18 июня, региональное управление Роспотребнадзора опубликовало правила использования медицинской маски в жаркую погоду.

В первую очередь при высокой температуре воздуха снижается продолжительность ношения средства защиты: менять маску нужно уже не через полтора-два часа, а через 20-30 минут.

Также рекомендуется выбирать маску из ткани светлого цвета, потому что темный материал притягивает тепло и создает риск перегрева.

Следует отдавать предпочтение тонкой маске, в ней легче дышать. Подойдут изделия из хлопка, марли или обычные медицинские.

Кроме того, маска, хоть и должна плотно прилегать к лицу, не может быть слишком тугой: между ртом и тканью следует оставлять пространство.

Что касается защиты кожи при ношении масок в жару, то специалисты рекомендуют использовать минимум макияжа, наносить на лицо крем с SPF-фильтром от воздействия фиолетовых лучей, а также увлажняющее средство - для профилактики микротравм и раздражения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Да никто, кроме масочников не сомневался , что они только заразу растаскивают. Какие им там еще 20 минут? Они вообще никаких правил обращения с маской за три месяца в глаза не видели.

Гость||

То есть нам теперь еще и будут указывать, какой макияж делать?

Гость||

Минимум макияжа - это не про буртасок. Им надо намазаться так, как на вечерний прием не ходят. Чингачгук на охоте. И это только в магазин за хлебом.

Гость||

Гость писал(a):

То есть нам теперь еще и будут указывать, какой макияж делать?
Говорят же вам - от лучей фиолетовых .

А то будут летом на пятаках следы от маски как от бикини.

Имя: Гость
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