В состав поезда Пенза - Москва включили спальный вагон

16.06.2020 | 19:00

В составе поезда Пенза - Москва «Сура» появился вагон СВ. Как и купейные, он двухэтажный. На первом размещаются 14 пассажиров, на втором - 16. Чтобы попасть внутрь, нужно использовать электронный ключ.

Внутри купе - масса приспособлений, которые помогут в пути комфортно скоротать время.

«Гигиенический набор, который включает тапочки, расческу и совочек для обуви. Также купе оборудовано телевизорами над каждой полкой для каждого пассажира, по диагонали», - рассказала инструктор поездных бригад Ольга Захарова.

Для обеспечения безопасности путешественников в СВ установлены видеокамеры, по которым проводник может следить за происходящим на вверенной ему территории и в случае чрезвычайной ситуации сразу же связаться с начальником поезда или вызвать полицейских.

В вагоне - три туалетных комнаты, одна душевая. В ней есть гладильная доска, утюг, фен, полотенца.

«Данный вагон, как и остальные, оборудован обеззараживающими системами воздуха и воды. В сегодняшний условиях безопасность пассажиров обеспечена», - отметил начальник вагонного участка Олег Зайцев.

В Пензу переданы семь спальных вагонов - по одному на все шесть двухэтажных составов «Сура», один запасной. Выпущены на тверском заводе. Стоимость каждого - около 50 миллионов рублей. Цена билета в один конец - от 4 807 рублей до 5 841.