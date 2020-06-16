В Пензе от коронавируса вылечили тяжелобольную пациентку

16.06.2020 | 19:36

Не всем пациентам с коронавирусной инфекции повезло так же, как Надие Тимралиевой. 63-летнюю жительницу села Кикино выписали из областного центра спецвидов медицинской помощи. Почти три месяца женщина провела в больнице, 40 дней лежала в реанимации, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Наконец случилась долгожданная встреча с детьми.

«Спасибо врачам, что умереть не дали. Очень тяжелое состояние было. Буду отдыхать пока, ничего не велели делать, хотя там огород и дел много. Сыновья помогут», - рассказала Надия Тимралиева.

«Очень переживали, не верили до последнего, что это случилось с нами», - пояснил Рустям Тимралиев.

Легкие Надии Равильевны болезнь поразила на 90%. За жизнь пенсионерки боролся весь персонал центра. Врачи говорят, что самое страшное уже позади, и отмечают: немаловажную роль в выздоровлении женщины сыграло отсутствие сопутствующих заболеваний, которые часто усугубляют течение пневмонии на фоне коронавирусной инфекции.

«Она получала несколько схем лечения, все они показали эффективность. Изначально она находилась буквально на грани жизни и смерти. Честно говоря, не сказать, что чудо. Это профессионализм - не только нашего отделения, а и реанимационного отделения, вышестоящего нашего начальства», - подчеркнул врач-инфекционист областного центра СВМП Олег Гущин.

На защиту жизни и здоровья пензенцев встали не только люди в белых халатах, но и техника. Например, в центре спецвидов медпомощи недавно была запущена новая кислородная станция, мощность которой позволяет одновременно обеспечить поддержку многих пациентов лечебного учреждения.

«В больнице подключено 270 точек, и все они используются, поэтому повышенный расход и много работы», - пояснил техник областного центра СВМП Дмитрий Ачинов.

Слабо снижается пока число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба за последние сутки, опасное заболевание диагностировали еще 92 жителей Сурского края. 38 из них - представители областного центра. Среди тех, у кого подтвердился COVID-19, насчитывается 13 детей в возрасте от 1 года до 17 лет.