16.06.2020 | 10:03

Утром во вторник, 16 июня, в рубрику «Глас народа» обратился житель дома № 10 на улице Лядова Евгений. Его возмутило предложение чиновников самостоятельно отремонтировать внутридворовую дорогу.

По словам мужчины, на каждом подъезде дома появились объявления следующего содержания: «В соответствии с поручением администрации города Пензы просим вас рассмотреть вопрос асфальтирования придомовых территорий за счет средств собственников жилых помещений. О принятом решении просим сообщить в управляющую организацию».

«Почему мы должны делать это за свой счет? Тем более что дорогой пользуемся не только мы, но и жители соседнего 12-го дома, потому что это единственный проезд к 12-му дому», - высказался мужчина.

Пытаясь прояснить ситуацию, Евгений пришел к выводу, что в такой ситуации, скорее всего, оказались не только горожане с Лядова, 10, но и другие пензенцы.

Он прислал оказавшийся в его распоряжении документ от 4 июня за подписью начальника городского управления ЖКХ Александра Юлина. Такие бумаги, по словам Евгения, вероятно, получили руководители управляющих организаций.

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы в соответствии с поручением (главы. - Прим. ред.) администрации города Пензы А. В. Лузгина, данным на оперативном совещании, просит провести работу с жителями многоквартирных домов по вопросу асфальтирования придомовых территорий за счет средств собственников жилых помещений», - говорится в документе.