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Глас народа | Пензенцам предлагают ремонтировать дорогу около дома за свой счет

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Утром во вторник, 16 июня, в рубрику «Глас народа» обратился житель дома № 10 на улице Лядова Евгений. Его возмутило предложение чиновников самостоятельно отремонтировать внутридворовую дорогу.

По словам мужчины, на каждом подъезде дома появились объявления следующего содержания: «В соответствии с поручением администрации города Пензы просим вас рассмотреть вопрос асфальтирования придомовых территорий за счет средств собственников жилых помещений. О принятом решении просим сообщить в управляющую организацию».

«Почему мы должны делать это за свой счет? Тем более что дорогой пользуемся не только мы, но и жители соседнего 12-го дома, потому что это единственный проезд к 12-му дому», - высказался мужчина.

Пытаясь прояснить ситуацию, Евгений пришел к выводу, что в такой ситуации, скорее всего, оказались не только горожане с Лядова, 10, но и другие пензенцы.

Он прислал оказавшийся в его распоряжении документ от 4 июня за подписью начальника городского управления ЖКХ Александра Юлина. Такие бумаги, по словам Евгения, вероятно, получили руководители управляющих организаций.

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы в соответствии с поручением (главы. - Прим. ред.) администрации города Пензы А. В. Лузгина, данным на оперативном совещании, просит провести работу с жителями многоквартирных домов по вопросу асфальтирования придомовых территорий за счет средств собственников жилых помещений», - говорится в документе.

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Гость||

если это придомовая территория то её должны содержать собственники или попасть в программу.

Гость||

Почему мы должны делать это за свой счет? Тем более что дорогой пользуемся не только мы, но.....

Ты живёшь в государстве Россия! Проснись. Ты не кому не нужен, нужны только твои деньги. Ты должен содержать все службы и Единоросов которые тоже по этой дороги ходят и ездят!ты родился и уже должен!

Гость||

16.06.2020 10:24|

если это придомовая территория то её должны содержать собственники или попасть в программу

Да ладно, пока там спец машина не проедет на ЧП или, как прально пишут главный Единорос Буртасии нос не расшибет ни чего не сделают.

Юлин отписался, ни одной ссылки на правовые документы, типа закидуха знаете, кто согласится пусть делает сам. Мол это предложение моё такое.

Гость||

В капиталистическом государстве Россия

Гость||

На выборы не дойдут по таким дорогам

Гость||

А как же бардюры?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а счет средств собственников жилых помещений.
а это что за средства у собственников жилья?

Гость||

Потому что это территория дома, видимо?

У дома, если это тсж, есть счет. Проводите собрание и собираете взносы. Так же, как и на установку заборов/шлагбаумов.

Имя: Гость
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