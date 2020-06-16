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Общество

Главврач ответил, как в кардиологию могут попасть больные коронавирусом

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«Наконец-то медики из уст граждан услышали озабоченность проблемами коронавируса и предупредительных мероприятий», - такими словами начинается ответ на жалобу пензячки о том, что в неинфекционных отделениях больниц могут оказаться люди, зараженные COVID-19.

Женщина рассказала о 67-летней матери, которая попала в отделение кардиологии. Через несколько дней доктор предупредил, что в отделении находятся больные с коронавирусной инфекцией.

Ответ дочери пациентки дал главный врач клинической больницы № 6 Дмитрий Зиновьев (на улице Гагарина, 24, находится обособленное подразделение этого лечебного учреждения, в котором ведется прием экстренных больных с инфарктами и инсультами).

Дмитрий Юрьевич напомнил, что коллектив медиков работает в общем социуме, пребывающем в состоянии пандемии, и в соответствии с законодательством РФ предприняты все меры по предотвращению заноса инфекции в стационар. Тем не менее возможность попадания больных с COVID-19 имеется.

«Вероятность заразиться такая же, как в любом общественном месте (магазин, парикмахерская, подъезд многоквартирного дома, общественный транспорт и т. д.). Вопрос лишь в том, в какой степени жители соблюдают рекомендации по предупреждению инфицирования. Не соблюдают даже наши рекомендации, когда находятся в стенах стационарного лечебного учреждения!» - высказал свою точку зрения главврач.

Он подчеркнул: лечебное учреждение не работает с коронавирусными пациентами - при малейшем подозрении их переводят по маршруту, определенному Министерством здравоохранения Пензенской области. Однако среди самих медиков имеются санитарные потери, поэтому сотрудники больницы строго соблюдают режимные мероприятия, в том числе носят спецодежду. Кроме того, все поступающие пациенты дают письменные подтверждения своего эпиданамнеза, касающегося новой инфекции.

«Не всегда персонал больницы находит понимание со стороны больных и их родственников. Наблюдаются свободное передвижение больных по коридорам и другим помещениям, курение. Недавно имел место факт случайного прохода обманным путем в стационар родственницы тяжелого больного, которая сама находится на изоляции по коронавирусу», - рассказал Дмитрий Зиновьев.

Он завершил ответ словами о содействии медицинским работникам.

«Больница продолжает работать в напряженном режиме и требует поддержки - хотя бы моральной», - уверен главврач.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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