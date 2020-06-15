В Пензенской области 30 полицейских заболели коронавирусом

15.06.2020 | 18:12

30 человек заболели, 8 уже выздоровели и вернулись в строй. Такую информацию относительно инфицированных коронавирусом сотрудников правоохранительных органов озвучили в медико-санитарной части регионального управления МВД.

«Следует отметить, что основным источником заражения сотрудников являются родственники, знакомые и лица, с которыми они общаются по долгу службы. Во всех подразделениях УВД введены жесткие меры профилактики новой коронавирусной инфекции», - сообщил начальник медико-санитарной части УМВД РФ по области Алексей Гуреев.

При этом те, кто лечит стражей порядка, уверяют: тяжелых случаев у их подопечных нет. Но и расслабляться пока рано, говорят врачи в погонах.

«Работа у медработников поменялась, и в условиях эпидемии хочется отметить, что ни одного отказа - ни врачей, ни медсестер - не было. Никто не собирался уволиться, никто не сказал: «Я не пойду на этот участок работать». То есть ставится задача - человек идет и работает. Это большой плюс. Огромное спасибо нашим медработникам за это», - отметил Алексей Гуреев.