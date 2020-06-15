В мэрии Пензы рассказали, как избавиться от затопления дорог

15.06.2020 | 17:26

После разгула стихии, случившегося в Пензу в пятницу, 12 июня, работники коммунальных служб уже третий день откачивают воду с городских улиц.

В тот вечер на областной центр обрушился ливень с градом, и дороги залило. А на Шуисте вообще появилась река, по которой можно было плавать в лодке.

Как рассказали в пресс-службе администрации Пензы, в минувшие выходные шла борьба с подтоплениями на улицах Дружбы, Чаадаева, Чапаева, Глазунова и промывка ливневок на улицах Карпинского, Окружной, Каракозова, Дружбы, Чаадаева, Долгорукова, Ватутина, Сердобской, Пушкина, проспектах Строителей и Победы.

В понедельник, 15 июня, восстановительные работы проводятся на улицах Кирова, Лозицкой, Овощной.

Работы велись на участках, где нет ливневой канализации или сети не справились с потоками. Всего было откачано 290 кубометров воды, спецтехника сделала около 30 рейсов.

«В Пензе имеется 195 км сетей ливневой канализации. При обильном паводке или ливнях необходимо время для отвода большого количества поступающей воды. К тому же сильные потоки наносят на дождеприемные колодцы бытовой мусор, листья, сухую траву, которые засоряют решетки. Аварийные бригады МУП «Пензадормост» периодически очищают их для восстановления водоотвода», - пояснили в мэрии.

В пресс-службе подчеркнули, что для решения проблемы подтопления городских дорог, сохранения полотна и обеспечения безопасности движения транспорта необходимо строительство сетей ливневой канализации.

В частности, их планируется проложить при реконструкции улицы Чаадаева (она начнется после ввода в строй Бакунинского моста). А на Чапаева сейчас монтируются перекачивающая станция и очистные сооружения.

Проблема ливневок волнует огромное количество горожан - и автовладельцев, и пешеходов. С ней пензенцы обращаются во все инстанции, в том числе к губернатору Ивану Белозерцеву.

«В центре города даже после небольшого дождя сложно дорогу перейти. Не говоря уже про другие районы. Сколько автовладельцев сегодня пострадали и заглохли в этих огромных лужах…» - написала в Instagram главе региона пользовательница.

«Что касается ливневки, то это очень и очень сложная проблема, связанная с огромными финансовыми ресурсами, таких в городе и области пока нет, поэтому проблема будет решаться не одномоментно. Она есть, безусловно. Но одного желания для ее решения недостаточно», - пояснил Иван Белозерцев.