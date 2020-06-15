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Общество

В Малой Валяевке, Ленинском Лесхозе и Богословке отключат электричество

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Филиал «Россети Волга» - «Пензаэнерго» уведомляет о временном ограничении электроснабжения потребителей в период с 17 по 19 июня с 8:00 до 20:00 в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии 10 кВ «Валяевская».

Электричества не будет в селах Богословка (улицы Советская, Солнечная, Овражная, Банная, Дорожная, Светлая, Дачная, Березовая, Бельденкова, Кирова, Королева), Малая Валяевка (улицы Вишневая, Нагорная, Центральная, Полевая, к. п. «Дионис», СНТ «Дубрава» и «Радуга»), а также в поселке Ленинский Лесхоз в Пензе (улицы Лазурная, Майская, Грибная, Мещерская, Котранского и Васильковая).

Энергетики заменят 43 стойки, 5 км неизолированного провода на СИП. Также они выправят 15 опор и заменят вязки на 97 опорах.

Проведение ремонтных работ направлено на повышение надежности энергооборудования. В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов жителей просят отключить их от домашней сети до момента включения воздушной линии в 20:00 в основную сеть.

Филиал «Россети Волга» - «Пензаэнерго» просит извинения за временные неудобства.

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Источник — фото pixabay.com
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