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Общество

Ипотека от 2% годовых: совместное предложение ПСБ и «Термодома»

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Компания «Термодом» совместно с ПСБ подготовила предложение для всех покупателей квартир в Городе Спутнике.

Теперь можно оформить жилье в ипотеку на следующих условиях: в первый год ставка составит 2%, во все последующие - 5,85% годовых в рублях.

Так, при покупке 2-комнатной квартиры площадью 58,8 кв. м в строении № 54 цена составит 2 млн 569 тыс. 620 рублей.

Первоначальный взнос* - 513 924 рубля. Ежемесячный платеж в первый год - 8 733 рубля, в последующие - 12 913.

Таким образом, совместное предложение ПСБ и «Термодома» в первый год позволит сэкономить 99 437 рублей. Эти деньги пригодятся при ремонте новой квартиры.

Предложение распространяется на строящиеся и сданные дома в Городе Спутнике. И важный момент: срок действия предложения ограничен.

Узнать больше о квартирах можно по номеру 28-28-20.

Застройщик строения № 54 - ООО СЗ «ТермодомРиелт», проектные декларации на сайте termodom-rielt.ru.

*Расчет приведен исходя из следующих условий: первоначальный взнос - 20%, ипотечная ставка в первый год кредитования - 2%, в последующие - 5,85%, срок кредита - 300 месяцев.

Ставка 2% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует первые 12 месяцев, оставшийся срок - 5,85% годовых при покупке готового/строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Сумма кредита от 500 тыс. рублей до 8 млн рублей - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 3 млн - в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев.

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита можно узнать в офисах банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону кол-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 29 мая 2020 г. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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