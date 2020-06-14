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Общество

Всемирный день мотоциклиста в Пензе отметят и инспекторы ДПС

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Михаил Корезин уже три года за рулем 200-килограммового немецкого мотоцикла. Инспектор специализированной роты дорожно-патрульной службы сменил четыре колеса на два. Полицейский считает этот вид транспорта гораздо более быстрым и мобильным.

«Удобен он тем, что можно применять в пробке, при выезде быстро на задержание, преступление, место ДТП. Пробки, когда они есть, мы преодолеваем легко», - сообщил Михаил Корезин.

Всемирный день мотоциклиста, который отмечается каждый третий понедельник июня, блюститель порядка проведет на службе, а она, как известно, и опасна, и трудна. Но в последнее время так называемых культурных байкеров на дорогах области заметно прибавилось.

«Мало стало нарушителей. Единичные случаи попадаются, которые без права управления - водительского удостоверения не имеют. В начале службы было многовато, потому что машины патрульные не могли их догнать и задержать. При виде нас на мотоциклах они уже останавливаются», - пояснил Михаил Корезин.

А тем, кто игнорирует требования сотрудника ГИБДД, скрыться от правосудия не удается.

«Преследовали мотоцикл мы один, Honda, 600-кубовый, который развивал скорость 230-235. Догоняли его по М5», - рассказал инспектор ДПС.

«Необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленной скорости, соблюдать боковой интервал и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке, поскольку мопед и мотоцикл - одни из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств», - подчеркнул начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Пока в регионе всего два полицейских, работающих на двухколесных машинах. Неплохо бы иметь больше. Но это удовольствие не из дешевых - один мотоцикл стоит около миллиона рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ТЬак вот кто гоняет вечерами и ночами,спать не дают. Бьются часто ,а меньше не становится. Когда тишина наступит...

Имя: Гость
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