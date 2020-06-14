В областном минздраве рассказали, нужны ли детям медицинские маски

14.06.2020 | 10:56

В областном минздраве рассказали, нужно ли детям носить медицинские маски, в каких случаях от них лучше отказаться и какие модели предпочесть.

Малыши так же, как и взрослые, подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. По мнению многих пензенцев, для них COVID-19 неопасен, однако это заблуждение. Заболевание у детей может протекать в тяжелой форме и даже привести к летальному исходу.

Мерами профилактики новой инфекции у ребят являются соблюдение социальной дистанции, минимизация всех контактов и ношение медицинской маски. Защита особенно необходима в тех случаях, когда ребенок отправляется в поликлинику, аптеку или магазин.

Малышу нужно купить детскую маску. Специалисты минздрава порекомендовали учесть его возраст, особенности строения лица и напомнили, что защита должна закрывать нос и рот, прилегать к коже, но не давить.

Отдать предпочтение лучше изделиям из нетканого материала или же рыхлой натуральной ткани. Несколько тонких слоев лучше защитят от вируса, чем один плотный, кроме того, они несущественно затруднят дыхание.

Если ребенку еще нет трех лет, от использования маски лучше отказаться, поскольку детское изделие мешает дышать, увеличивает нагрузку на сердце, а в жару его ношение способно привести к тепловому удару.

«В тех случаях, если в результате заболевания у ребенка старше трех лет затруднено дыхание или он не может при необходимости снять маску без посторонней помощи, или из-за ее ношения начинает чаще касаться руками лица, от нее стоит отказаться», - пояснили в минздраве.

На воскресенье, 14 июня, в Пензенской области коронавирус выявили у 168 несовершеннолетних. Больше всего диагнозов подтверждено у детей в возрасте от 1 месяца до 10 лет – 110. Остальные заразившиеся – ребята от 11 до 17 лет.