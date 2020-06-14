Три средние школы Каменки к осени окажутся точками роста

14.06.2020 | 11:42

В Каменке обозначили «точки роста» - это три школы: № 1, 7 и 9. Их приводят в надлежащий для громкого названия вид.

«По состоянию на сегодняшний момент ремонты начаты и близятся к завершению. В рамках данных мероприятий мы в первую очередь обращали внимание на косметический ремонт помещений, замену окон, покрытие стен, покрытие пола», - пояснила начальник управления образования администрации Каменского района Елена Коняшкина.

На это потратили порядка полутора миллионов рублей. Все для того, чтобы в обновленных стенах появилась современная техника.

«Здесь будет оборудование для медиазоны, для шахматной зоны, для преподавания основ безопасности жизнедеятельности, технологии, информатики», - уточнила Елена Коняшкина.

Другими станут не только средства, но и силы. Несмотря на то что педагогический состав остался прежним, в нем многое изменилось.

«В течение мая и июня прошли переподготовку. У нас назначен руководитель центра «Точка роста», есть педагог дополнительного образования, педагог технологии, педагог ОБЖ, педагог информатики», - сообщил директор школы № 1 г. Каменки Сергей Кривошеин.

Уже в следующем учебном году они продемонстрируют полученные знания своим воспитанникам. В сентябре все три каменские точки роста должны заработать в полную силу.