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Общество

Озвучены новые данные по заражению коронавирусом в регионе

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За сутки в Пензенской области зафиксировали еще 95 случаев коронавирусной инфекции. Данные на воскресенье, 14 июня, обнародовал московский оперативный штаб.

Всего с начала эпидемии выявили 3 729 заразившихся опасным вирусом.

13 июня было подтверждено 99 случаев заболевания, 12-го - 103.

За неделю в регионе вирус выявили у 786 человек. Из больниц выписали 454 пациента, скончалось три.

10 июня на сессии Законодательного собрания губернатор Иван Белозерцев объяснил рост случаев новой инфекции тем, что информация о подтвержденных диагнозах несколько устарела.

«Сегодняшние данные - это отложенные результаты, например десятидневной давности. Лаборатории работают в две смены, выполняют в полтора раза больше норматива, предписанного Минздравом РФ. И анализ должен подтверждаться дважды. Но ситуация стабилизировалась. Я надеюсь, что через неделю мы выйдем на второй этап ослабления ограничений», - отметил тогда глава региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

На второй этап выходим.Ну и фиг с ним,болеют люди и болеют, привыкнут.Перед вторым этапом нужно все анализировать! И пневмонию и ковид и орви, т.к. это одно и то же!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сегодняшние данные - это отложенные результаты, например десятидневной давности.
Ну и что об этом каждый день напоминать? Он что, в курсе, что будущие тесты у всех подозреваемых будут отрицательны ми что ли?

Пока количество болеющих на сегодняшний день продолжает расти.

На 13 июня - 811 активных

Гость||

penzainform.ru писал(a):

3 июня было подтверждено 99 случаев заболевания, 12-го - 103.
Цыфры не врут!!!

Гость||

Гость писал(a):

Перед вторым этапом нужно все анализировать! И пневмонию и ковид и орви, т.к. это одно и то же!
Эх, а мужики-то не знают...

Гость||

Ура, выходим на второй этап! Скоро все откроется и заживем нормальной жизнью!

Гость||

Когда не знай детские сады откроют,дети за три месяца совсем одубели,мои двое просятся даже сами в садик,чего раньше того не было

Гость||

Когда не знай детские сады откроют,дети за три месяца совсем одубели,мои двое просятся даже сами в садик,чего раньше того не было

———

Вроде как предполагалось именно на 2 этапе, так что скоро откроют, не переживайте)

Гость||

Интересно, сколько раз анализы берут? Знаю людей, кому спустя 3 недели сообщали, что тест положительный, но человек уже выздоровел и ничего у него больше не брали, какую статистику такие попадают? А все это время он, получается, заражал окружающих, не зная этого. Неужели нельзя было подготовиться и более оперативно делать тесты? Для чего была самоизоляция, разве не для подготовки медицины и лабораторий. Поэтому никто ничего и не соблюдает, какой пример властей, такой и ответ. Везде халатное отношение...

Гость||

Гость писал(a):

нализы берут? Знаю людей, кому спустя 3 недели сообщали, что тест положительный, но человек уже выздоровел и ничего у него больше не брали, какую статистику такие попадают?
В правильную статистику попадают. Зачем их надо было лечить, если они не болели?

Гость||

Сегодня коэф. распространения инфекции 0.87. Если завтра будет менее 95 новых случаев, то коэф. распространения инфекции составит менее 0,8, а значит Пенза переходит на второй этап снятия ограничений.

На первый этап мы переходили при показателях 85-87. Второй будет при показателях за 90, а на третий перейдем при показателях за 100 - вот это статистика, а главное все по формуле Роспотребнадзора!

Гость||

За время пока делают тесты можно сдохнуть и выздороветь, интересно сколько времени ждал тест белозерцев

Гость||

Почему не выделить дополнительную лабораторию на тесты, если делать не успевают? Люди, не зная результата, продолжают заражать окружающих. Белозерцев что не боится совсем ничего?

Гость||

Болеют сейчас родственники , мазки взяли больше 10 дней назад, пока не сообщили результаты. Лечат их на дому как от Ковида （арбидол, антибиотик）, приходит на осмотр участковый врач.

Гость||

200000 выделяют на то, чтобы человек арбидолом дома полечился. Круто.

Гость||

Гость писал(a):

Лечат их на дому как от Ковида （арбидол, антибиотик）
Арбидол и антибиотики бесполезны при ковиде, разве только при обычной пневмонии прописывать могут.

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Имя: Гость
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