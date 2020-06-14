Озвучены новые данные по заражению коронавирусом в регионе

14.06.2020 | 10:47

За сутки в Пензенской области зафиксировали еще 95 случаев коронавирусной инфекции. Данные на воскресенье, 14 июня, обнародовал московский оперативный штаб.

Всего с начала эпидемии выявили 3 729 заразившихся опасным вирусом.

13 июня было подтверждено 99 случаев заболевания, 12-го - 103.

За неделю в регионе вирус выявили у 786 человек. Из больниц выписали 454 пациента, скончалось три.

10 июня на сессии Законодательного собрания губернатор Иван Белозерцев объяснил рост случаев новой инфекции тем, что информация о подтвержденных диагнозах несколько устарела.

«Сегодняшние данные - это отложенные результаты, например десятидневной давности. Лаборатории работают в две смены, выполняют в полтора раза больше норматива, предписанного Минздравом РФ. И анализ должен подтверждаться дважды. Но ситуация стабилизировалась. Я надеюсь, что через неделю мы выйдем на второй этап ослабления ограничений», - отметил тогда глава региона.