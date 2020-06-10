Губернатор объяснил рост количества заболевших во время стабилизации

10.06.2020 | 11:50

Ситуация по количеству заболевших коронавирусом стабилизируется. Об этом в среду, 10 июня, на сессии Законодательного собрания Пензенской области заявил губернатор Иван Белозерцев.

По состоянию на этот день стало известно о том, что за сутки выявлено 126 новых случаев заболевания COVID-19. Накануне же был зарегистрирован антирекорд по числу подтвержденных за сутки диагнозов - 138. По этому показателю регион занял второе место в Приволжском федеральном округе.

Губернатор объяснил это тем, что информация о новых заболеваниях несколько устарела.

«Сегодняшние данные - это отложенные результаты, например десятидневной давности. Лаборатории работают в две смены, выполняют в полтора раза больше норматива, предписанного Минздравом РФ. И анализ должен подтверждаться дважды. Но ситуация стабилизировалась. Я надеюсь, что через неделю мы выйдем на второй этап ослабления ограничений», - подчеркнул глава региона.

По его словам, за последние сутки количество вызовов скорой помощи сократилось примерно на сотню. Однако люди продолжают умирать от коронавируса или сопряженных с ним болезней.

«Лечебные учреждения адаптировались к работе в этих условиях, ряд медиков перенес болезнь, но не было ни одного отказа от деятельности ни у врачей, ни у медсестер. Все выплаты, назначенные президентом, они получили. Лекарственными препаратами больницы обеспечены в полном объеме. Они меняются, вводятся более эффективные лекарства. Самое главное, если человек заболел, - вовремя обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Врач определит, лечить пациента дома, в районной больнице или в областной», - убежден Иван Белозерцев.