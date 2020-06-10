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Общество

Губернатор объяснил рост количества заболевших во время стабилизации

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Ситуация по количеству заболевших коронавирусом стабилизируется. Об этом в среду, 10 июня, на сессии Законодательного собрания Пензенской области заявил губернатор Иван Белозерцев.

По состоянию на этот день стало известно о том, что за сутки выявлено 126 новых случаев заболевания COVID-19. Накануне же был зарегистрирован антирекорд по числу подтвержденных за сутки диагнозов - 138. По этому показателю регион занял второе место в Приволжском федеральном округе.

Губернатор объяснил это тем, что информация о новых заболеваниях несколько устарела.

«Сегодняшние данные - это отложенные результаты, например десятидневной давности. Лаборатории работают в две смены, выполняют в полтора раза больше норматива, предписанного Минздравом РФ. И анализ должен подтверждаться дважды. Но ситуация стабилизировалась. Я надеюсь, что через неделю мы выйдем на второй этап ослабления ограничений», - подчеркнул глава региона.

По его словам, за последние сутки количество вызовов скорой помощи сократилось примерно на сотню. Однако люди продолжают умирать от коронавируса или сопряженных с ним болезней.

«Лечебные учреждения адаптировались к работе в этих условиях, ряд медиков перенес болезнь, но не было ни одного отказа от деятельности ни у врачей, ни у медсестер. Все выплаты, назначенные президентом, они получили. Лекарственными препаратами больницы обеспечены в полном объеме. Они меняются, вводятся более эффективные лекарства. Самое главное, если человек заболел, - вовремя обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Врач определит, лечить пациента дома, в районной больнице или в областной», - убежден Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Лучше бы ты на гармошке играл.

Гость||

Иван АлександроВич, ну кто вам тетерь поверит?

Гость||

Пхахахаххахааахахахаах. Кто бы сомневался, вчера в столице ограничения отменили ради обнуления нулевого. Сегодня ожидаемо Пенза подтягивается во враньё. Знаем, знаем, к концу июня заболевших вообще почти не будет.

Гость||

Кремль отказался считать слишком стремительным снятие ограничений в Москве

Гость||

У нас всё плохо во время того как всё хорошо

Гость||

Смешно конечно..слегка

Гость||

Почему в новости пишут губернатор. Срок его полномочий закончился в мае. Или укажите указ Обнуленного о назначении и.о. губернатора. Это не губернатор.

Гость||

Косой М. Г. - его надо пригласить на губернаторство. Был и вице-губернатором и министром экономики и главой правительства и в представительстве президента в Приволжском ФО. Сейчас в Москве занимает серьезную должность.

Гость||

То есть, когда он объявил о выходе на первый этап снятия ограничений, как раз 10 дней назад, у нас был самый пик? Зачем же он тогда с Роспотребнадзором принимал такое решение? Он понимает что говорит? Сам же себя топит.

Гость||

Что то я ему не верю. Он же говорил что результаты через 2-3дня,а теперь оказывается можно через 10дней. И что значит отложенные? На людей начихали и тесты их отложили на 10дней, а вы вовремя главное обращайтесь к врачам. Какой то маразм.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

заявил губернатор Иван Белозерцев.
так у него полномочия в мае 2020 г. закончились или не так?

Гость||

А почему Иван рассказывает? Пусть те кто владеет ситуацией расскажут.Иван же не врачи не лаборант.где перекусихин,курмаева,Чижова?

Гость||

охххх! он сам-то понял что сказал?

Гость||

По закону 25 мая губернатор должен был подать в отставку, а президент назначить врио.

Гость||

Гость писал(a):

.Иван же не врачи не лаборант
а может он медбрат?

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Имя: Гость
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