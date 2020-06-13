В Пензе закончились поиски пропавшей пенсионерки

13.06.2020 | 13:35

В Пензе завершены поиски 78-летней горожанки, которая в пятницу, 12 июня, ушла из дома и не вернулась.

Пензенские добровольцы проявили готовность помочь в поисках пожилой женщины, возможно дезориентированной.

13 июня на объявлении, размещенном на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте», появилась надпись «Найдена. Жива». Подробности поисков пенсионерки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что другая женщина, пропавшая 11 июня, найдена тоже живой.

Пожилым людям, потерявшим ориентацию, не всегда сопутствует удача. 8 февраля в Кузнецком районе пропала 79-летняя женщина. Ее нашли погибшей после пяти дней поисков. Перед смертью она позвонила родным и сказала, что потерялась и замерзает.