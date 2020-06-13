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Происшествия

В Пензе пропала 78-летняя Галина Рыбакова

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В пятницу, 12 июня, 78-летняя жительница Пензы Галина Дмитриевна Рыбакова (Хайдукова) Галина Дмитриевна вышла из дома и не вернулась. Сообщение об этом появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост женщины - 145 см, телосложение среднее, волосы седые. Была одета в бежевую куртку, на голове - платок, обувь - ботинки песочного цвета. С собой взяла деревянную палочку.

Пенсионерка может быть дезориентирована.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Галины Рыбаковой, просят сообщить по телефонам: 8(800) 700-54-52, 112.

В другом посте этой же группы сообщается, что пропавшая ранее 68-летняя горожанка найдена живой.

«Большое спасибо Николаю, который увидел нашу ориентировку в интернете, а потом не прошел мимо бабушки. Надежда Ивановна найдена в 5 км по прямой от места пропажи», - говорится в комментариях к посту.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Эпидемия пропаж пожилых бушует хуже короны.

Полагаю, самоизоляция способствует потере памяти. Люди наконец-то выбираются из дома и начинают двигаться в неизвестном напрвлении.

Гость||

Гость писал(a):

Эпидемия пропаж пожилых бушует хуже короны.

Полагаю, самоизоляция способствует потере памяти. Люди наконец-то выбираются из дома и начинают двигаться в неизвестном напрвлении.

Не. Они начинают думать, что и вправду наступила свобода, и тады идут к чёртовой матери отседова.

Гость||

Куда же идут пожилые люди?Дай Бог,чтобы живая нашлась!

Гость||

Гость писал(a):

Куда же идут пожилые люди?Дай Бог,чтобы живая нашлась!
Сейчас вы ещё не в состоянии понять причины исхода. Но на финише обязательно всё прочувствуете.

Имя: Гость
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