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Общество

В Пензе молодых матерей научат правильно перевозить младенцев

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Пензенская область присоединится к реализации образовательной программы для родителей «Детство без опасности».

Цель этого проекта - снизить количество ДТП с участием детей-пассажиров. Она достигается путем разъяснения родителям (в том числе будущим) важности перевозки детей с младенческого возраста в удерживающих устройствах. В Пензе такая работа будет проводиться в перинатальном центре: женщин, ставших мамами, станут обучать тонкостям перевозки ребенка.

«Многие думают, что в машине самое безопасное место для младенца - на руках у матери, но это заблуждение. Именно чтобы развеять его и научить родителей правильно перевозить детей, специалисты проведут тренинг с медицинскими работниками, а те в дальнейшем будут передавать знания родившим пациенткам при выписке», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ведущие тренинга раздадут информационные брошюры, расскажут, как правильно подобрать и закрепить кресло, как усадить и пристегнуть ребенка, не упустив самых незначительных нюансов.

Сотрудникам регионального управления ГИБДД разъяснительная работа не в новинку - они уже проводили подобные тренинги с беременными женщинами. Будущим мамам рассказывали не только о том, как правильно организовать первую поездку младенца в машине, но и как переходить проезжую часть с коляской.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Буртасских яжматерей научить ничему не возможно. У них две извилины: «я любимая», «мне нужно».

Гость||

Гость писал(a):

Буртасских яжматерей научить ничему не возможно. У них две извилины: «я любимая», «мне нужно».
Поправочка - не буртасских, а современных. Или ты кроме буртассии больше нигде не был(о)?

Гость||

А ещё нужно учить ходить,дышать,пользоваться зажигалкой и чайником,не много ли учителей развелось?

Имя: Гость
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