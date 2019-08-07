07.08.2019 | 16:27

В Пензе в женской консультации сотрудники ГИБДД провели обучающий тренинг для будущих мам. Беременным женщинам рассказали, как безопасно перевозить детей в автомобилях.

Сотрудники Госавтоинспекции разъяснили, как правильно подобрать удерживающее устройство для ребенка, установить автокресло и организовать первую поездку в машине.

Также будущие мамы узнали, как переходить дорогу с коляской.

Подобные акции явно нужны, поскольку в пензенских группах в соцсетях регулярно появляются видеозаписи нарушений, совершенных молодыми родителями.

Так, 1 апреля легкомысленная мать с коляской пересекла проезжую часть на улице Суворова в неположенном месте и не только не убедилась в безопасности маневра, а пошла наперерез ехавшим машинам. Аналогичный случай произошел 27 июня.

6 августа по улице Володарского передвигался Ford Focus, из окна которого едва ли не по пояс высовывалась девочка дошкольного возраста.