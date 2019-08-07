Пензенское информационное агентство|18+|Среда|7 авг 2019|16:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
  73.76  |  $  65.72

Общество | Беременным пензячкам рассказали о пользе детских автокресел

07.08.2019|16:27
Печать

В Пензе в женской консультации сотрудники ГИБДД провели обучающий тренинг для будущих мам. Беременным женщинам рассказали, как безопасно перевозить детей в автомобилях.

Сотрудники Госавтоинспекции разъяснили, как правильно подобрать удерживающее устройство для ребенка, установить автокресло и организовать первую поездку в машине.

Также будущие мамы узнали, как переходить дорогу с коляской.

Подобные акции явно нужны, поскольку в пензенских группах в соцсетях регулярно появляются видеозаписи нарушений, совершенных молодыми родителями.

Так, 1 апреля легкомысленная мать с коляской пересекла проезжую часть на улице Суворова в неположенном месте и не только не убедилась в безопасности маневра, а пошла наперерез ехавшим машинам. Аналогичный случай произошел 27 июня.

6 августа по улице Володарского передвигался Ford Focus, из окна которого едва ли не по пояс высовывалась девочка дошкольного возраста.

Источник — фото регионального УГИБДД
0
0
0
0
 
Гость|07.08.2019 16:32|

Яжмамок жаба задушит.

Гость|07.08.2019 16:32|

penzainform.ru писал(a):

Беременным женщинам рассказали, как безопасно перевозить детей в автомобилях.
когда он еще в матке?

Гость|07.08.2019 16:36|

Гость писал(a):

Яжмамок
Этим хоть кол на голове тиши. Им пофигу, у них свои правила и мировоззрение. Но как случится что - удивляются и виноватых ищут вокруг себя.

Гость|07.08.2019 16:56|

Где не забеременевшая и с детским креслом до 18 лет?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!