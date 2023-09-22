В Никольске в прореженном ураганом лесу проведут рубки

В пострадавшем от урагана никольском лесу до сих пор не начались работы по уборке поврежденных деревьев. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в региональном минлесхозе.
«Будет ли убираться лес около 2-й школы? Это было единственное место для прогулки. Зимой школьники катались на лыжах», - поинтересовалась пользовательница Екатерина Л. в группе «Подслушано в Никольске» соцсети «ВКонтакте».
Представитель министерства пояснил ей, что сейчас проводится лесопатологическое обследование.
«По его результатам будут назначены санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе сплошные и выборочные санитарные рубки», - отметили минлесхозе.
Уборка поврежденных деревьев начнется не ранее ноября 2023 года.
Ураган, пронесшийся по Никольскому району 29 июля, проредил местный лес настолько, что тот стал неузнаваемым. 3 августа в Сети появилось видео, снятое с высоты птичьего полета и шокирующее размахом бедствия: на кадрах сотни деревьев лежат вповалку.
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