Сетевое издание|18+|Пятница|8 сен 2023|13:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы почувствовали настоящую осень с дождем и градом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Настоящая дождливая осень пришла в Пензу в пятницу, 8 сентября. Ее смогли почувствовать жители разных районов.

Предсказания синоптиков, данные накануне, сбылись за одним исключением - вместе с водой с неба начал сыпать град.

Пензенцы поспешили поделиться в Сети кадрами непогоды. Ее застали жители центральной части города, Арбекова, Севера, Терновки, Зари. На выложенных видео запечатлены льющаяся с неба вода и падающие льдинки.

Ранее пензенцам напомнили, что в ненастье необходимо более ответственно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.

По прогнозам регионального ЦГМС, до конца недели горожан ждет потепление. Несмотря на северный ветер, уже в воскресенье температура воздуха поднимется до +21 °С.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео invite.viber.com, «Дорожная обстановка Пензы»
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через Вконтакте



 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте