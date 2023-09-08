Пензенцы почувствовали настоящую осень с дождем и градом

08.09.2023 | 12:18

Настоящая дождливая осень пришла в Пензу в пятницу, 8 сентября. Ее смогли почувствовать жители разных районов.

Предсказания синоптиков, данные накануне, сбылись за одним исключением - вместе с водой с неба начал сыпать град.

Пензенцы поспешили поделиться в Сети кадрами непогоды. Ее застали жители центральной части города, Арбекова, Севера, Терновки, Зари. На выложенных видео запечатлены льющаяся с неба вода и падающие льдинки.

Ранее пензенцам напомнили, что в ненастье необходимо более ответственно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.

По прогнозам регионального ЦГМС, до конца недели горожан ждет потепление. Несмотря на северный ветер, уже в воскресенье температура воздуха поднимется до +21 °С.