Ураган: Лопатино получит на ремонт крыш дополнительные деньги

19.09.2023 | 19:47

Из резервного фонда правительства Пензенской области направляется 2 млн 166 тыс. 600 рублей на аварийно-восстановительные работы, необходимость в которых возникла после разгула стихии в Лопатинском районе.

Соответствующее постановление 15 сентября подписал глава кабмина Николай Симонов.

Средства должны пойти на капитальный ремонт крыш многоквартирных жилых домов, говорится в документе, размещенном на официальном сайте регионального правительства 18-го числа.

21 августа из-за непогоды частично повредило крыши трех многоквартирных домов в селе Лопатино. На следующее же утро начался восстановительный процесс.

Вечером 29 июля ураган обрушился на Никольск. У горожан пропало электричество, газ, со зданий сорвало крыши, некоторые элементы обрушились. От стихийного бедствия серьезно пострадал лес, был нанесен колоссальный ущерб социальной инфраструктуре.