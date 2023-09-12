Пострадавшим никольчанам выплатят по 10 000 рублей

12.09.2023 | 16:45

В Министерстве труда, соцзащиты и демографии Пензенской области назвали размер единовременной выплаты, которую получат пострадавшие от урагана жители Никольска. Это 10 000 рублей.

Деньги получат 1 355 человек. Соответствующая сумма уже выделена из резервного фонда правительства Пензенской области - 13 млн 550 тыс. рублей.

По 10 000 получат никольчане, которые постоянно проживали и были зарегистрированы в домах, попавших в зону чрезвычайной ситуации. Также должно быть зафиксировано получение ущерба.

«Единовременная материальная помощь предоставляется при одновременном выполнении двух условий», - подчеркнули в минтруда.

Ураган обрушился на Никольск вечером 29 июля. Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб не только жилым домам, но и социальной инфраструктуре. На ее восстановление деньги также выделяли из резервного фонда Пензенской области.

Больше всего средств понадобилось для ремонта учреждений образования - 18 млн 270 тыс. рублей.