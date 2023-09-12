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Общество

В Пензенской области выделили деньги на матпомощь никольчанам

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Правительство Пензенской области выделит 13 млн 550 тыс. рублей из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате урагана в Никольском районе.

Соответствующее постановление председатель правительства Николай Симонов подписал в понедельник, 11 сентября.

Ранее сообщалось, что на восстановление различных объектов в Никольске потребуется почти 42 млн рублей. Необходимость возникла после урагана, который обрушился на город вечером 29 июля. Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб социальной инфраструктуре.

Деньги выделили из резервного фонда Пензенской области. Больше всего средств понадобилось для ремонта учреждений образования - 18 млн 270 тыс. рублей. На них восстановят, в частности, Никольский технологический колледж имени А. Д. Оболенского.

14 млн 941 тыс. рублей направили на ремонт крыш многоквартирных домов: № 35 и 43 на улице Белинского, № 168а - на Толстого, № 147 - на Калинина, № 13 - на 8 Марта и № 1 на Школьной. Еще 6 млн 485 тыс. рублей выделили на ремонт учреждений культуры, а 2 млн 242 тыс. - на восстановление муниципальных учреждений соцобслуживания населения.

7 сентября Николай Симонов подписал постановление, согласно которому Никольский район получит 733 тыс. 800 рублей на восстановление местного пассажирского автотранспортного предприятия.

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