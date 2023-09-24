Улицы Никольска намерены расчищать всю осень

24.09.2023 | 12:31

В Никольске за два месяца, прошедших с момента урагана, не смогли привести в порядок улицы. На них по-прежнему лежат поваленные деревья и мусор.

Такая жалоба появилась в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

«Сколько это будет продолжаться? Беспорядок на каждой улице города!» - возмутился житель, пожелавший сохранить анонимность.

На обращение отреагировал представитель администрации Никольского района. Он заявил, что органы местного самоуправления прикладывают все усилия для ликвидации стихийного бедствия.

«На прошлой неделе и на этой неделе помощь в уборке территории города оказывают сотрудники и коммунальная техника организации «Пензавтодор», - сообщил представитель администрации.

Никольчанину пообещали, что уборка улиц продолжится всю осень.

Ранее горожанка Елена поинтересовалась в соцсети «ВКонтакте», когда начнут расчищать лес от поваленных деревьев. Ураган основательно проредил его, изменив до неузнаваемости.

Представитель регионального минлесхоза пояснил никольчанке, что сейчас проводится лесопатологическое обследование, а затем определят, где необходимо провести сплошные и выборочные санитарные рубки.

Ураган бушевал в Никольском районе 29 июля. Пострадали частные и многоквартирные дома, школы и детские сады, местные жители остались без света и газа.