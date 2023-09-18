На восстановление школ и садов в Никольске понадобилось еще 4,5 млн

18.09.2023 | 18:39

На аварийно-восстановительные работы в Никольском районе, пострадавшем от разгула стихии, направляют еще несколько миллионов рублей из резервного фонда.

Соответствующее постановление 14 сентября подписал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов. Оно было опубликовано 18-го числа.

Министерству образования дополнительно выделяется 4 млн 516 тыс. 100 рублей. Деньги должны быть потрачены на восстановление муниципальных учреждений образования.

Во время урагана пострадали школы, детские сады и даже учреждения среднего профессионального образования (например, Никольский технологический колледж имени А. Д. Оболенского, на работы в нем средства направлялись отдельной строкой).

Ученикам пришлось на время сменить школу.

Общая сумма средств, выделяемых минобру на устранение последствий разгула стихии, достигла 30 млн 781 тыс. 600 рублей. Изначально, до нескольких увеличений, она равнялась 18 млн 270 тыс. 100 рублям.

Ураган обрушился на Никольск вечером 29 июля. У горожан пропало электричество, газ, со зданий сорвало крыши, на машины попадали деревья. От стихийного бедствия серьезно пострадал лес, нанесен колоссальный ущерб социальной инфраструктуре.