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Общество

Эхо урагана: некоторым никольчанам окажут дополнительную помощь

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Некоторым жителям Никольска, пострадавшим от летнего урагана, окажут дополнительную помощь. Об этом заявил министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, побывавший в городе в среду, 13 сентября.

Как сообщалось ранее, всем никольчанам, имущество которых оказалось повреждено во время разгула стихии, выплатят по 10 000 рублей.

Деньги получат 1 355 человек. Соответствующая сумма уже выделена из резервного фонда правительства Пензенской области - 13 млн 550 тыс. рублей.

«В дополнение к региональной единовременной выплате проработаем с коллегами возможность оказания дополнительной помощи социально незащищенным категориям граждан, чье имущество пострадало от стихийного бедствия: многодетным семьям, детям-сиротам, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и членам семей участников специальной военной операции», - написал Алексей Качан в своем Telegram-канале.

Ураган обрушился на Никольск вечером 29 июля. Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб не только жилым домам, но и социальной инфраструктуре. На ее восстановление деньги также выделяли из резервного фонда Пензенской области.

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Источник — фото t.me/mintrudpo
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