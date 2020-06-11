Владимир Путин отметил достижения Пензенской области

11.06.2020 | 19:00

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение на новый срок губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В ходе встречи, которая состоялась по видеосвязи, обсуждались актуальные вопросы развития региона, социальная сфера.

«Хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за поддержку наших врачей, медицинских сестер, фельдшеров, водителей. Все выплаты по вашему поручению осуществлены в срок и в полном объеме. Мы также ввели свои региональные доплаты для других категорий медработников и сотрудников больниц», - отметил Иван Белозерцев.

Владимир Путин после доклада губернатора отметил, что в регионе работа идет в правильном направлении, обратил внимание на такие достижения, как рост промышленного и сельскохозяйственного производства, активное привлечение инвестиций, и заявил, что Иван Белозерцев имеет право претендовать на избрание в качестве главы Пензенской области.

«Президент России отметил положительную динамику развития Пензенской области по многим направлениям. Обратил внимание и на проблемные вопросы. Я искренне благодарю его за доверие и надеюсь на поддержку своих земляков на выборах», - пояснил глава региона.

Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в ходе прямых выборов в сентябре 2015-го. Тогда он набрал свыше 85% голосов и 21 сентября вступил в должность.