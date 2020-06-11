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Общество

Владимир Путин отметил достижения Пензенской области

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Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение на новый срок губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В ходе встречи, которая состоялась по видеосвязи, обсуждались актуальные вопросы развития региона, социальная сфера.

«Хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за поддержку наших врачей, медицинских сестер, фельдшеров, водителей. Все выплаты по вашему поручению осуществлены в срок и в полном объеме. Мы также ввели свои региональные доплаты для других категорий медработников и сотрудников больниц», - отметил Иван Белозерцев.

Владимир Путин после доклада губернатора отметил, что в регионе работа идет в правильном направлении, обратил внимание на такие достижения, как рост промышленного и сельскохозяйственного производства, активное привлечение инвестиций, и заявил, что Иван Белозерцев имеет право претендовать на избрание в качестве главы Пензенской области.

«Президент России отметил положительную динамику развития Пензенской области по многим направлениям. Обратил внимание и на проблемные вопросы. Я искренне благодарю его за доверие и надеюсь на поддержку своих земляков на выборах», - пояснил глава региона.

Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в ходе прямых выборов в сентябре 2015-го. Тогда он набрал свыше 85% голосов и 21 сентября вступил в должность.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

и надеюсь на поддержку своих земляков на выборах», - пояснил глава региона.
Земляки не решают выкинуть Стелу героям ВОВ и Труда с Советской площади. Вот там на той стеночке фамилии земляков фронтовиков пензенцев и детей,что стояли у станков в лихую для Родины годину.

Гость||

Каждый младшекласник сможет бесплатно поесть в школе минимум один раз в день.

Да, это мощное достижение для 21-го века.

Гость||

Белозерцеву и недостатков много наговорили, так что не все однозначно

Гость||

Пусть народу расскажет о достижениях Пензенской области,и Путин,и Иван!

Мы тоже хотим знать!

Далеки они от народа.

Мы можем что-то изменить?

Нет!

Вот и успокойтесь, берегите себя!

Гость||

нетесанова алешку в губернаторы_он зебру нарисовал))))

Гость||

Если в Пензе все так хорошо,а мы где тогда живем,что ничего не замечаем

Гость||

Я проголосую за соперника Белозерцева 13 сентября!

Гость||

Рост промышленного и сельскохозяйственного производства- это достижение, конечно. Индейка-это понятно. А промышленность какая? Кто знает?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Владимир Путин после доклада губернатора отметил, что в регионе работа идет в правильном направлении, обратил внимание на такие достижения, как рост промышленного и сельскохозяйственного производства
А что, в Пензе есть промышленное производство???

Гость||

Еще в 2007 году, тогда - глава Пензы И.Белозерцев должен был загреметь на нары по факту незаконной продажи земли в центре города, но уголовной ответственности он избежал.

В недавнем прошлом, депутат Государственной Думы Виктор Лазуткин («Единая Россия») по поводу незаконной продажи земли в центре Пензы сказал следующее:

«…Конечно это безобразие, когда простые граждане чуть ли не годами обивают пороги всевозможных инстанций, чтобы получить в свое пользование несколько соток дачного участка, а тут в считанные дни человек получает 156 гектаров земли в самом центре города.

Это не могло не возмутить горожан. Лично у меня на приеме были десятки избирателей, которые искренне были возмущены подобной ситуацией и просили, чтобы не похоронили это дело. Говорю «дело» потому что по факту незаконной продажи земли в центре города было возбуждено уголовное дело. Даже сами правоохранительные органы были возмущены.

Ведь человек, купивший эти гектары сам не имеет ни каких мощностей, чтобы организовать на купленной земле хоть какое-то строительство. Не для кого не секрет, что в данном случае мы столкнулись с тем, что купленная за бесценок земля будет продаваться в последствии другим застройщикам. Проще говоря, на глазах у всех без тени смущения происходит явная спекуляция дорогой городской землей.

Сейчас на этой земле строятся объекты, которые уже начали дарить жене губернатора. Не иначе, как наглой наживой это не назовешь.

Неоднократно говорил с прокурором области, что ситуация очень напряженная. В соответствии с законом прокурор должен был дать мне официальный ответ, но к сожалению пока такого ответа нет.

Сейчас буду просить дать ответ генерального прокурора РФ. Но сами понимаете это опять очередная проверка. А время безвозвратно уходит, земля частями продается. Понятно кто на этом наживается – семья Бочкарева…»

Для справки: По сведениям филиала ФГБУ «Кадастровая палата» по Пензенской области на территории региона по состоянию на 4 июня 2015 года в государственном кадастре недвижимости учтено 1462 земельных участка категории земли населенных пунктов с кадастровой стоимостью...1 (ОДИН) РУБЛЬ.

Рыночная стоимость земельных участков по г. Пензе под торговыми и офисными объектами с высокой доходностью составляет от 7 до 1

Гость||

Единственное достижение это рекорды по количеству смертей от онкозаболеваний.

Гость||

Путюшка хвалит Иванюшку за то что хвалит он Путюшку.

Имя: Гость
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