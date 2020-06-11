Пензенцы, опекающие инвалидов, престарелых и сирот, получат выплаты

11.06.2020 | 09:54

Отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области приступило к выплатам пособий гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.

Временным опекунам - работникам соцучреждений и детдомов, волонтерам и другим гражданам, взявшим на себя заботу о нуждающихся в попечении людях, полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход.

«Право на эту выплату имеют только опекуны, включенные в реестр министерства труда и социального развития», - подчеркнули в пресс-службе регионального отделения ПФР.