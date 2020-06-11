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Общество

Олег Ягов проверил готовность летних лагерей к приезду детей

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Детские оздоровительные лагеря по-прежнему пустуют. Так тихо в начале лета там не было никогда. Дата открытия первой смены зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

Между тем загородные места отдыха должны быть готовы к наплыву школьников в любой момент. «Луч» с этой задачей справился пока на 85%.

«Остались чисто косметические покраски. Основные моменты, которые касаются спальных помещений, сделаны. Проведена ревизия водоснабжения, электрических цепей. Котлы в столовой, бойлеры - это все у нас готово», - рассказал директор детского оздоровительного лагеря «Луч» Андрей Дронов.

Зампред правительства области Олег Ягов вместе с представителями министерства образования проверил, как к старту оздоровительной компании подошли детские лагеря в Городищенском районе.

«Сосновый бор» может похвастаться не только новой яркой мебелью, но и только что отремонтированным медицинским пунктом. Похожая картина наблюдается и в «Солнечной долине».

Во всех оздоровительных лагерях должны появиться интересные арт-объекты, различные информационные стенды, краеведческие аллеи. Кроме того, Олег Ягов поручил продвигать места отдыха в социальных сетях.

«В последние три-четыре года я наблюдаю, что держатели лагерей вкладывают значительные средства и происходит обновление: заменяются окна, делается ремонт помещений, появляется новая мебель и приобретается современное оборудование. Например, сегодня мы обсуждали вопрос показа кинофильмов детям», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области.

В 2020 году загородные оздоровительные лагеря будут работать не на полную мощность, количество отдыхающих за смену снизится на 50%. Таковы требования Роспотребнадзора.

Если эпидемиологическая обстановка позволит, путевку в лето получат около 5 000 юных пензенцев. Чуть больше 1 000 из них - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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