Областной больнице передали очередную партию средств защиты

11.06.2020 | 17:17

Члены фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва и представители бизнес-сообщества направили почти 6 млн рублей на поддержку медиков клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

На эти деньги были куплены средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие препараты, а также организовано горячее питание персонала учреждения здравоохранения. В четверг, 11 июня, волонтеры передали очередную партию респираторов, масок и хирургических перчаток.

«Ситуация с коронавирусом непростая. Врачи сегодня находятся в особой группе риска. Они заслуживают искреннего уважения и признательности, а также нуждаются в нашем содействии. Акцию «Спасибо врачам» поддержал депутатский корпус Законодательного собрания и Пензенской городской думы, руководители социально ответственного бизнеса и рядовые граждане. Неоценимый вклад в общее дело вносят добровольцы, которые три месяца работают без выходных и помогают тем, кто в этом нуждается», - отметил спикер регионального парламента Валерий Лидин.

Главный врач областной больницы Вячеслав Космачев от имени всего коллектива поблагодарил всех за поддержку. По его словам, не менее важна и моральная помощь - это придает силы и уверенность в успехе борьбы с болезнью.