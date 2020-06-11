Назначен новый прокурор Пачелмского района

11.06.2020 | 10:12

Прокурором Пачелмского района назначен младший советник юстиции Николай Кротов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ в понедельник, 8 июня.

Ранее Кротов занимал должность прокурора Малосердобинского района.

Николай Евгеньевич родился в 1989 году в селе Шкудим Сосновоборского района Пензенской области. Он окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция».

В августе 2010 года Кротов заступил на службу в органах прокуратуры.

«Состоял в должностях помощника прокурора Лопатинского района, заместители прокурора Малосердобинского района, прокурора по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, заместителя Нижнеломовского межрайонного прокурора», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В 2017 году Николая Кротова назначили прокурором Малосердобинского района.

За примерное исполнение своих обязанностей он имеет поощрения от генерального прокурора РФ и прокурора области.