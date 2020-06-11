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Общество

62,6% новых случаев коронавируса приходятся на Пензу

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В региональном оперативном штабе рассказали, в каких муниципальных образованиях зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции.

Всего на 11 июня в Пензенской области число заболевших достигло 3 432. Из 115 выявленных за сутки случаев 72 (62,6%) приходится на Пензу. Днем ранее областной центр поставил антирекорд: в нем было зафиксировано 84 случая COVID-19 из 126 по всему региону (66,7%).

13 пациентов выявлены в Пензенском районе, 5 - в Тамалинском, 4 - в Мокшанском. По 3 заболевших проживают в Городищенском, Бессоновском, Башмаковском районах, по 2 - в Лунинском, Лопатинском, Пачелмском и Кузнецке.

В Заречном и трех районах - Камешкирском, Шемышейском и Нижнеломовском - выявлено по одному инфицированному.

В числе новых заболевших - 16 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет.

За все время пандемии от коронавируса излечились 2 728 человек, умерли 28 - 17 мужчин и 11 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

На плато вышли, врунишки?

Гость||

Многие не доживут до выборов губернатора 13 сентября.многие...

Гость||

Доживут те,кто соблюдает!Хоть и называют людей идиотами в масках и перчатках,но они будут жить дальше!

Имя: Гость
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