В Пензенской области число зараженных достигло 3 432

11.06.2020 | 10:36

В четверг, 11 июня, в Пензенской области зарегистрировали 115 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общее количество инфицированных в регионе достигло 3 432.

Накануне в областном центре зафиксировали небывалое количество подтвержденных за сутки диагнозов - 84 из 126. Такая цифра еще ни разу не фигурировала в отчетах регионального оперштаба.

Много новых зараженных оказалось также в Пензенском (12) и Бессоновском (9) районах.

За все время пандемии от коронавируса излечились 2 728 человек, 28 умерли - 17 мужчин и 11 женщин.