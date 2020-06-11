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Общество

В Пензенской области число зараженных достигло 3 432

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В четверг, 11 июня, в Пензенской области зарегистрировали 115 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общее количество инфицированных в регионе достигло 3 432.

Накануне в областном центре зафиксировали небывалое количество подтвержденных за сутки диагнозов - 84 из 126. Такая цифра еще ни разу не фигурировала в отчетах регионального оперштаба.

Много новых зараженных оказалось также в Пензенском (12) и Бессоновском (9) районах.

За все время пандемии от коронавируса излечились 2 728 человек, 28 умерли - 17 мужчин и 11 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Какой ужас на фото

Гость||

на фото размножалки?

Гость||

Лежаки для спаривания?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

достигло 3 432
и где они этот вирус только нашли они что на режим и самоизоляцию положили или маски не носили?

Гость||

Ну фсё,мы на плате.

Гость||

на платЕ

Гость||

спад явный, график стремительно падает вниз

Гость||

Явный спад, если смотреть на график, лежа кверх ногами на этом лежаке. Ну и приняв на грудь предварительно.

Гость||

всех вылечат

Гость||

Странно, что нигде не публикуется график активных (общее количество инфицированных минус выздоровевшие и умершие). А ведь именно он демонстрирует изменения реального количества больных. Там кривая идет вверх с 16 мая. Никакого плато нет. А цифры ежедневного прироста сами по себе не показательны. Даже если в день добавиться 300 человек, но выздоровеет 350, это будет снижением количества больных.

Гость||

До конца месяца вылечат?

Гость||

Гость писал(a):

Странно, что нигде не публикуется график активных (общее количество инфицированных минус выздоровевшие и умершие).
Самим посчитать несложно, если интересно. вычитание в начальной школе проходят.

Гость||

Гость писал(a):

на фото размножалки
размноржалки дома сидят и когда выходят в магазин цепляют всякую заразу. А те кто постоянно в движении и в гармонии с природой тот не болеет. Кто боится , с тем и случится.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.06.2020 11:34|

До конца месяца вылечат?

Гость писал(a):
Гость|11.06.2020 11:34|

До конца месяца вылечат?

Если табуном ходить не будут ! Все открыли рановато!!!!

Имя: Гость
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