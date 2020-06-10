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Общество

У пензенской молодежи начался трудовой семестр

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Десятки представителей пензенской молодежи собирались принять участие в официальной церемонии открытия третьего, трудового, семестра. Но из-за коронавируса мероприятие прошло в дистанционном формате.

В 2020 году к «работе на целине», как студенты называют это время, приступят более 700 юношей и девушек.

«Это представители педагогических, строительных, сельскохозяйственных, сервисных отрядов. К сожалению, в этом году не смогут выйти на работу проводники, но мы предлагаем ребятам различные альтернативные варианты работы. И уже у нас есть те, кто уехал трудиться в Рязанскую область на межрегиональном проекте», - рассказал руководитель регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Артем Колобов.

Планируется, что в конце июня они отправятся работать в Челябинскую, Воронежскую и Калининградскую области, а в июле - в детские оздоровительные лагеря региона.

«Для нас трудовой семестр - это настоящий праздник, потому что там мы сможем показать свои эмоции и чувства. Через каждого ребенка мы сможем в себе тоже воспитать определенные качества. Мы вкладываемся в них, а они - в нас, в итоге получается совместная кропотливая работа», - отметила руководитель педагогических отрядов Дарья Лагутова.

Из-за действующего режима повышенной готовности напутственные слова старших товарищей транслировались в интернете.

«Все будет хорошо, и в сентябре мы будем подводить итоги с вами здоровыми, крепкими, набравшимися нового опыта. Всего вам доброго, удачи, здоровья и успехов!» - пожелала ветеран стройотрядовского движения Пензенской области Ольга Атякшина.

Обычно трудовой семестр длится у студентов два летних месяца, но в этом году его решено сократить до одного.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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