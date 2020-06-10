Пензенцев предупредили о возможных звонках из пенсионного фонда

10.06.2020 | 19:00

«Пугаться не нужно. Если поступил звонок из пенсионного фонда с просьбой предоставить свидетельство о рождении или о браке для того, чтобы подтвердить достоверность сведений, нужно их предоставить тем способом, который указал специалист», - пояснила руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по области Екатерина Иванова.

Речь идет о единовременной выплате в размере 10 000 рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. В некоторых случаях сотрудники пенсионного фонда просят граждан для ее получения предоставить дополнительные документы. Если есть сомнения, можно позвонить в свой территориальный орган ПФР.

«Часто совершаются ошибки при заполнении реквизитов банковского счета. Здесь мы тоже, чтобы лишний раз не принимать отказное решение, пытаемся скорректировать сведения, чтобы деньги как можно быстрее отправились на выплату. Поэтому, если родителям позвонили с просьбой выбрать другой банк для направления этих средств либо другой счет, тоже пугаться не нужно», - рассказала Екатерина Иванова.

При этом специалисты предупреждают: никто не будет спрашивать у граждан номера банковских карт и ПИН-коды.

Абсолютное большинство поданных заявлений уже отработано. Около 120 тысяч семей региона получили выплату почти на 158 тысяч детей. С этой целью в пенсионный фонд перечислено более 1,5 миллиарда рублей.

Лучше не откладывать заявку о получении 10 000 рублей. Уточнить любые вопросы можно в специальном сервисе ПФР.