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Общество

Пензенцев предупредили о возможных звонках из пенсионного фонда

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«Пугаться не нужно. Если поступил звонок из пенсионного фонда с просьбой предоставить свидетельство о рождении или о браке для того, чтобы подтвердить достоверность сведений, нужно их предоставить тем способом, который указал специалист», - пояснила руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по области Екатерина Иванова.

Речь идет о единовременной выплате в размере 10 000 рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. В некоторых случаях сотрудники пенсионного фонда просят граждан для ее получения предоставить дополнительные документы. Если есть сомнения, можно позвонить в свой территориальный орган ПФР.

«Часто совершаются ошибки при заполнении реквизитов банковского счета. Здесь мы тоже, чтобы лишний раз не принимать отказное решение, пытаемся скорректировать сведения, чтобы деньги как можно быстрее отправились на выплату. Поэтому, если родителям позвонили с просьбой выбрать другой банк для направления этих средств либо другой счет, тоже пугаться не нужно», - рассказала Екатерина Иванова.

При этом специалисты предупреждают: никто не будет спрашивать у граждан номера банковских карт и ПИН-коды.

Абсолютное большинство поданных заявлений уже отработано. Около 120 тысяч семей региона получили выплату почти на 158 тысяч детей. С этой целью в пенсионный фонд перечислено более 1,5 миллиарда рублей.

Лучше не откладывать заявку о получении 10 000 рублей. Уточнить любые вопросы можно в специальном сервисе ПФР.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если поступил звонок из пенсионного фонда с просьбой предоставить свидетельство о рождении или о браке для того, чтобы подтвердить достоверность сведений, нужно их предоставить тем способом, который указал специалист
Есть единая база! Сотрудники ПФР вообще обленились работать? Они должны все бумажки бегать собирать, а не к ним ходить! Разогнать этот курятник!

Гость||

А ты не кукарекай, "курятник". Трудно свои же документы прислать по электронике? Пять минут и готово. А запрошенное ждать надо. А деньги всем сразу подавай. Поработал там сначала, потом выеживайся.

Гость||

Для мошенников новое поле для деятельности. Ведь только недавно предупреждали что не верьте никаким сотрудникам банка и других организаций, просящих предоставить им какие либо данные.

Гость||

Гость писал(a):

А ты не кукарекай, "курятник". Трудно свои же документы прислать по электронике? Пять минут и готово. А запрошенное ждать надо
Чтобы эти документы собрать по вашим дамоедским организациям пройти надо! А это ваша работа вот и ходите, а то привыкли книжки читать и свитера вязать на работе! Оторви свою толстую ж... от стула и работай! А не людей по инстанциям гоняй! Сразу твой SLA видно будет!

Гость||

Гость писал(a):

А запрошенное ждать надо. А деньги всем сразу подавай.
Вот по этому стилу вы дармоеды и работаете, акромя ПФР Минсельхоз, пензстат, пензенская гор.администрация! Последняя вообще 2 ЧП открыла по рекламе и парковкам! Даже в Европе Венеции, Риме, Париже не запрещена выносная реклама, каким бы эта историческая часть города ни была бы! Не у на Пенза историчней Рима, поэтому за выносную рекламу нужно платить в карман ЧП принадлежащей гор.администрации! Она видители виду городу не соответствует! Деньги они с народа дерут просто!

Имя: Гость
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