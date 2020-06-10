Новые случаи коронавируса в Пензе связаны с майскими праздниками

10.06.2020 | 19:12

Уже 3 317 случаев COVID-19 подтверждено в регионе. Вновь выявленных, по данным на 10 июня, - 126. Среди них - годовалый ребенок, возраст остальных больных - от 19 до 86 лет.

В Пензе диагноз поставлен 84 горожанам, в других населенных пунктах зараженных единицы. Исключение - Пензенский район: плюс 12 человек. Цифры пугают, но некоторые врачи считают, что прибавку по области дают не те, кто повстречался с коронавирусом буквально накануне.

«Хочется сказать, что это след еще от майских праздников, учитывая, что инкубационный период составляет около двух недель - где-то чуть больше, где-то меньше. И плюс к этому - деятельность лаборатории», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В «красной зоне» врачам работать по-прежнему нелегко. Пациентов с тяжелыми формами COVID-19 достаточно. Инфицированных лечат в соответствии с рекомендациями Минздрава России, которые регулярно обновляются. Препараты подбираются в зависимости от состояния человека.

«Средне-тяжелому пациенту с ковидной пневмонией делается 3-4 инъекции за сутки и где-то 4 раза дается таблетированный препарат. Плюс инъекция антикоагулянтов может быть под кожу живота», - рассказала заместитель главного врача областного центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

Такие уколы делают во всем мире. Врачи уже знают, что заражение коронавирусом провоцирует развитие тромбов.

По официальным данным, в Пензенской области за сутки выздоровело 120 человек и 2 651 - за все время пандемии.