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Общество

Новые случаи коронавируса в Пензе связаны с майскими праздниками

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Уже 3 317 случаев COVID-19 подтверждено в регионе. Вновь выявленных, по данным на 10 июня, - 126. Среди них - годовалый ребенок, возраст остальных больных - от 19 до 86 лет.

В Пензе диагноз поставлен 84 горожанам, в других населенных пунктах зараженных единицы. Исключение - Пензенский район: плюс 12 человек. Цифры пугают, но некоторые врачи считают, что прибавку по области дают не те, кто повстречался с коронавирусом буквально накануне.

«Хочется сказать, что это след еще от майских праздников, учитывая, что инкубационный период составляет около двух недель - где-то чуть больше, где-то меньше. И плюс к этому - деятельность лаборатории», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В «красной зоне» врачам работать по-прежнему нелегко. Пациентов с тяжелыми формами COVID-19 достаточно. Инфицированных лечат в соответствии с рекомендациями Минздрава России, которые регулярно обновляются. Препараты подбираются в зависимости от состояния человека.

«Средне-тяжелому пациенту с ковидной пневмонией делается 3-4 инъекции за сутки и где-то 4 раза дается таблетированный препарат. Плюс инъекция антикоагулянтов может быть под кожу живота», - рассказала заместитель главного врача областного центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

Такие уколы делают во всем мире. Врачи уже знают, что заражение коронавирусом провоцирует развитие тромбов.

По официальным данным, в Пензенской области за сутки выздоровело 120 человек и 2 651 - за все время пандемии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Хочется сказать, что это след еще от майских праздников, учитывая, что инкубационный период составляет около двух недель - где-то чуть больше, где-то меньше
7 мая проводили ярмарку Садовод(34)заболевших. 22 мая( 110)две недели инкубационного периода.

Кто виноват?

Гость||

Ну ты ещё спроси: "что делать"? Любимые вопросы русской интеллигенции.

Гость||

Да хватит уже!!!

Гость||

Хватит нести дичь.майские им виноваты.тут только ваша некомпетентность и безалаберность виновата.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Хочется сказать, что это след еще от майских праздников, учитывая, что инкубационный период составляет около двух недель
тут не две и не три недели а месяц прошел а все на одну причину списывают а что через месяц будете лепить или уже меняете пластинку

Гость||

Хватит нести дичь.майские им виноваты.тут только ваша некомпетентность и безалаберность виновата.

вот несомненно! в точку

Гость||

Правильно. Нечего валить на майские праздники. Это следствие бардака во всех сферах

Гость||

именно так бардак везде а сейчас к июлю то вообще в ноль статистика покажет голосование провести надо

Имя: Гость
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