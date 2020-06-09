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Общество

Укрепление 150 метров берега реки Поим обойдется в 15 млн рублей

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В селе Поим Белинского района проводится обследование берега одноименной реки. Длина участка между домами № 90 и 95 на Колхозной улице составляет 150 метров.

«В этом месте река имеет изгиб. Правый берег - пологий, левый - крутой. Деформация берега связана с подмывом обрывистого берега на участке изгиба, где вода проходит по наибольшему радиусу», - объяснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В минлесхозе уточнили, что органы местного самоуправления пытались укрепить берег, а затем обратились за помощью специалиста, который мог бы оценить ситуацию с профессиональной точки зрения.

«В результате обследования рассмотрен вариант по укреплению левого берега реки Поим с применением стенки из геошпунта и матрасно-тюфячных габионов. По предварительным расчетам, стоимость укрепления может достигать 15 млн руб.», - конкретизировали в минлесхозе.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

По ляму за 10 метров ?

Гость||

Кто то из минлесхоза решил хапнуть деньжат.

Гость||

Можно к вам разнорабочим?

Гость||

Я против. Мне нахер не нужен укрепленный берег в Поим.

Гость||

Проще русло спрямить, всегда так и делали. Перемычку прокапывали, а в оставшемся ерике плотинку насыпали.

Гость||

Они за эти деньги так "укрепят", что через 2 года все развалится, а укрепляющей конторы уже не будет.

Гость||

ничего нового

Гость||

Гость писал(a):

Кто то из минлесхоза решил хапнуть деньжат.
Да нет ,это столько и будет стоить,если делать все качественно,кстати это можно будет легко проверить любому и толщину геошпунта, и засыпку в габионы!Сначала вдавят геошпунт ,а потом сверху специальная оцинкованная металлическая сетка ,в которую насыпят камни - это габионы ,иссинский щебень не подойдёт придётся везти ,лучше гранитный крупный,более устойчив к воде.

Имя: Гость
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