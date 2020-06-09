Укрепление 150 метров берега реки Поим обойдется в 15 млн рублей

09.06.2020 | 11:43

В селе Поим Белинского района проводится обследование берега одноименной реки. Длина участка между домами № 90 и 95 на Колхозной улице составляет 150 метров.

«В этом месте река имеет изгиб. Правый берег - пологий, левый - крутой. Деформация берега связана с подмывом обрывистого берега на участке изгиба, где вода проходит по наибольшему радиусу», - объяснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В минлесхозе уточнили, что органы местного самоуправления пытались укрепить берег, а затем обратились за помощью специалиста, который мог бы оценить ситуацию с профессиональной точки зрения.

«В результате обследования рассмотрен вариант по укреплению левого берега реки Поим с применением стенки из геошпунта и матрасно-тюфячных габионов. По предварительным расчетам, стоимость укрепления может достигать 15 млн руб.», - конкретизировали в минлесхозе.