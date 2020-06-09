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Общество

Стало известно, когда в Пензе могут разрешить работу спортплощадок

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Во вторник, 9 июня, на планерке в администрации Пензы шла речь о том, чем занять детей и подростков на каникулах.

«В Пензе насчитывается 53 тысячи школьников. Из них 6,8 тысячи - ученики 9-11-х классов, которые сейчас готовятся к ЕГЭ. По данным учебных заведений, еще 13 тысяч детей находятся за пределами города - в большинстве случаев гостят у родственников в Пензенском регионе», - доложил замглавы администрации Сергей Волков.

94 пензенских школьника решили провести каникулы с пользой для семейного бюджета. Их трудоустроят на муниципальные предприятия, причем 63 организации уже готовы принять на работу школьников.

«С 15 июня планируется открытие спортивных площадок. На сайтах школ, учреждений дополнительного образования, спортивных организаций будут вывешены графики онлайн-мероприятий и занятий в режиме реального времени, которые будут проводиться после снятия всех ограничений», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

Сергей Волков также отметил, что загородные оздоровительные лагеря готовы принять воспитанников. Как только на то будет дано разрешение, начнется продажа путевок.

А вот пришкольные лагеря летом действовать не будут. Ранее в региональном министерстве образования напомнили, что работа детских лагерей возможна лишь на третьем этапе снятия ограничений, а сейчас Пензенская область вышла лишь на первый.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

В Пензе корреспонденты не знают, что ЕГЭ учащиеся 9 и 10 классов ЕГЭ не сдают. Поэтому им не надо готовиться к ЕГЭ.

Прирост заболевших 7 июня 14%, 8 июня 12%, 9 июня 25,5%. Конечно пора снимать все ограничения.

Имя: Гость
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