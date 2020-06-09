Рост выявляемости коронавируса объяснили платными анализами

09.06.2020 | 18:00

Очередной антирекорд: в Пензенской области за сутки подтвердилось 138 новых случаев коронавирусной инфекции. Такому высокому приросту есть свои объяснения.

«Высокий охват населения тестами: коэффициент охвата тестирования составляет 166 на 100 тысяч населения - это довольно высокие показатели. Кроме того, к диагностике присоединились лаборатории, которые работают с населением на платной основе, и выявляется большое количество бессимптомных больных», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Еще одной из причин увеличения числа подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом специалисты Роспотребнадзора считают безответственное поведение населения в связи с выходом на первый этап снятия ограничений. Несмотря на послабление режима повышенной готовности, требование соблюдать самоизоляцию сохраняется.

«Без крайней необходимости свои квартиры покидать нельзя, гулять толпами - тоже. Общественные места для посещения закрыты. Кладбища, парки и другие общегородские объекты посещать нельзя. Можно осуществлять прогулки только на улице, в непосредственной близости от места проживания», - напомнила Вера Быкова.

Не стоит забывать и об обязательном масочном режиме - не только при посещении аптек, магазинов и в общественном транспорте, но и на улице.

За весь период пандемии в Пензенской области выявлен 3 191 случай подтвержденной коронавирусной инфекции. За последние сутки в регионе от COVID-19 скончались 2 женщины.