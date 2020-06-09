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Общество

Рост выявляемости коронавируса объяснили платными анализами

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Очередной антирекорд: в Пензенской области за сутки подтвердилось 138 новых случаев коронавирусной инфекции. Такому высокому приросту есть свои объяснения.

«Высокий охват населения тестами: коэффициент охвата тестирования составляет 166 на 100 тысяч населения - это довольно высокие показатели. Кроме того, к диагностике присоединились лаборатории, которые работают с населением на платной основе, и выявляется большое количество бессимптомных больных», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Еще одной из причин увеличения числа подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом специалисты Роспотребнадзора считают безответственное поведение населения в связи с выходом на первый этап снятия ограничений. Несмотря на послабление режима повышенной готовности, требование соблюдать самоизоляцию сохраняется.

«Без крайней необходимости свои квартиры покидать нельзя, гулять толпами - тоже. Общественные места для посещения закрыты. Кладбища, парки и другие общегородские объекты посещать нельзя. Можно осуществлять прогулки только на улице, в непосредственной близости от места проживания», - напомнила Вера Быкова.

Не стоит забывать и об обязательном масочном режиме - не только при посещении аптек, магазинов и в общественном транспорте, но и на улице.

За весь период пандемии в Пензенской области выявлен 3 191 случай подтвержденной коронавирусной инфекции. За последние сутки в регионе от COVID-19 скончались 2 женщины.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Просто платным клиникам пока никто не сказал о том, что надо писать в диагнозе не "COVID", а "внебольничная пневмония".

Гость||

Ну и что заплати а они твой анализ выкинули а бабло в карман

Гость||

Парки уже все открыты, что она несёт

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, к диагностике присоединились лаборатории, которые работают с населением на платной основе, и выявляется большое количество бессимптомных больных»,
Так это сказать спасибо частным-платным лабораториям за выявляемость? А почему это не сделал минздрав и администрация?Получается,что сотни заражённых давно,а губернатор ни сном ни духом?

Гость||

:))) это Россия!

Гость||

Они что, в другой реальности? Какая самоизоляция? Ее индекс 0,6 сегодня днём был. Все уже живут обычной (почти) жизнью. Надо заканчивать весь этот цирк уже

Гость||

Есть МОСКВА с бесплатными анализами и есть РОССИЯ...

Гость||

Тюю.., Вера Быкова, ну неубедительно!

В Москве их бесплатно делают десятками тысяч, и у них реальное снижение!

А у нас, вон в Сурском, гм, крае опять отмазку нашли, раньше понаехавшие были (а их всего-то 4 москвича!), а теперь, видишь, платные анализы, ну может хватит? Девочка-пресс -секретарь, мужественно отбивается, а её шеф, некий Перекусихин,где?

В отпуске...нашел время!

Гость||

Властьимущие и люди жувут в разных мирах.

Гость||

" Кроме того, к диагностике присоединились лаборатории, которые работают с населением на платной основе, и выявляется большое количество бессимптомных больных"

вот дибилы. фактически здоровы, так еще и 3000 отдают просто так )))

Гость||

Опять на наших горбах в рай въезжают! Люди за свои деньги сдают анализы, а по отчетам - у нас большая выявляемость. Постыдились бы, как будто это заслуга администрации - выявилиили больных.

Гость||

А кто в больницах лежит, если они бессимптомные?

Гость||

18.28.

Сказали же вам- внебольничная пневмония, которая,надо же, в этот ковидный год выросла аж в 13 раз!

И уши не краснеют от вранья!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Без крайней необходимости свои квартиры покидать нельзя, гулять толпами - тоже. Общественные места для посещения закрыты. Кладбища, парки и другие общегородские объекты посещать нельзя. Можно осуществлять прогулки только на улице, в непосредственной близости от места проживания», - напомнила Вера Быкова.

Быкова, изучи Конституцию и другие федеральные законы!

Гость||

Гость писал(a):

изучи Конституцию и другие федеральные законы!
Недолго осталось конституцией козырять. С июля в конституции пропишут маски, перчатки и кляпы в рот пожизненно. Вот сразу и наступит "вторая волна".

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Имя: Гость
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