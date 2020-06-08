В КИМе показали, чем кормят пациентов с коронавирусом

В центре спецвидов медпомощи рассказали, чем кормят пациентов с коронавирусом. Пост с фотографиями из пищеблока появился в группе КИМа в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 8 июня.
На кадрах повар разрезает запеканку на ровные квадратики. Видны противни с котлетами, витаминными салатами из моркови и свеклы, а также емкости с компотом из сухофруктов и спайки с полуторалитровыми бутылками воды.
«Готовят отвар шиповника, морсы. Питание лечебное, сбалансированное», - написано в посте.
Ранее в областном минздраве заразившимся COVID-19 пензенцам дали советы по рациону.
«Особое внимание стоит уделить молочным продуктам, так как содержащиеся в них белки не только участвуют в поддержании иммунитета, но и непосредственно блокируют проникновение коронавируса в клетки организма человека», - отметила главный внештатный диетолог Пензенской области Дина Туишева.
Инфицированным следует питаться несколько раз в день, но по чуть-чуть, чтобы не нагружать пищеварительную систему. Предпочтение стоит отдать кашам, бульонам, легким супам, тушеным или запеченным овощам, а также фруктам.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Не должен повар работать в таких перчатках, в краску для головы такие кладут.