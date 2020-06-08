Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|16:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В КИМе показали, чем кормят пациентов с коронавирусом

Печать

В центре спецвидов медпомощи рассказали, чем кормят пациентов с коронавирусом. Пост с фотографиями из пищеблока появился в группе КИМа в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 8 июня.

На кадрах повар разрезает запеканку на ровные квадратики. Видны противни с котлетами, витаминными салатами из моркови и свеклы, а также емкости с компотом из сухофруктов и спайки с полуторалитровыми бутылками воды.

«Готовят отвар шиповника, морсы. Питание лечебное, сбалансированное», - написано в посте.

Ранее в областном минздраве заразившимся COVID-19 пензенцам дали советы по рациону.

«Особое внимание стоит уделить молочным продуктам, так как содержащиеся в них белки не только участвуют в поддержании иммунитета, но и непосредственно блокируют проникновение коронавируса в клетки организма человека», - отметила главный внештатный диетолог Пензенской области Дина Туишева.

Инфицированным следует питаться несколько раз в день, но по чуть-чуть, чтобы не нагружать пищеварительную систему. Предпочтение стоит отдать кашам, бульонам, легким супам, тушеным или запеченным овощам, а также фруктам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/pokcsvmp
0
0
0
0
 
Гость||

Не должен повар работать в таких перчатках, в краску для головы такие кладут.

Гость||

Зачем нам это знать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте