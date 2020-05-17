Больным коронавирусом пензенцам рекомендовали пить молоко

17.05.2020 | 11:32

В Министерстве здравоохранения Пензенской области дали рекомендации по рациону для тех, кто заболел коронавирусной инфекцией.

Инфицированным следует питаться несколько раз в день небольшими порциями, чтобы не нагружать пищеварительную систему. Основными блюдами должны стать каши, бульоны, легкие супы, тушеные или запеченные овощи, а также фрукты.

Заразившимся COVID-19 рекомендовали есть нежирное мясо, рыбу и яйца, ежедневно употреблять в пищу продукты, богатые витамином D, который необходим иммунной системе.

«Особое внимание стоит уделить молочным продуктам, так как содержащиеся в них белки не только участвуют в поддержании иммунитета, но и непосредственно блокируют проникновение коронавируса в клетки организма человека», - отметила главный внештатный диетолог Пензенской области Дина Туишева.

В день пациентам посоветовали пить 1,5 стакана жидкого молока. Заменить такое количество продукта могут 50 г творога, 30 г сыра. Следует также побольше употреблять кисломолочных напитков.

Помимо молочных, больным стоит включить в рацион продукты, содержащие витамин С, клетчатку, умеренное количество жиров. От употребления в пищу большого количества сахара, соли, жирных сортов мяса, колбас, а также жареных блюд стоит отказаться.

Пациенты должны пить больше жидкости, исключить чай и кофе, отдав предпочтение морсам, компотам, воде, бульонам.

Употребление алкоголя, как для профилактики, так и для лечения коронавируса, неприемлемо, поскольку спиртное снижает способность организма противостоять инфекции и может привести к тяжелым последствиям.