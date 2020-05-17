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Общество

Больным коронавирусом пензенцам рекомендовали пить молоко

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В Министерстве здравоохранения Пензенской области дали рекомендации по рациону для тех, кто заболел коронавирусной инфекцией.

Инфицированным следует питаться несколько раз в день небольшими порциями, чтобы не нагружать пищеварительную систему. Основными блюдами должны стать каши, бульоны, легкие супы, тушеные или запеченные овощи, а также фрукты.

Заразившимся COVID-19 рекомендовали есть нежирное мясо, рыбу и яйца, ежедневно употреблять в пищу продукты, богатые витамином D, который необходим иммунной системе.

«Особое внимание стоит уделить молочным продуктам, так как содержащиеся в них белки не только участвуют в поддержании иммунитета, но и непосредственно блокируют проникновение коронавируса в клетки организма человека», - отметила главный внештатный диетолог Пензенской области Дина Туишева.

В день пациентам посоветовали пить 1,5 стакана жидкого молока. Заменить такое количество продукта могут 50 г творога, 30 г сыра. Следует также побольше употреблять кисломолочных напитков.

Помимо молочных, больным стоит включить в рацион продукты, содержащие витамин С, клетчатку, умеренное количество жиров. От употребления в пищу большого количества сахара, соли, жирных сортов мяса, колбас, а также жареных блюд стоит отказаться.

Пациенты должны пить больше жидкости, исключить чай и кофе, отдав предпочтение морсам, компотам, воде, бульонам.

Употребление алкоголя, как для профилактики, так и для лечения коронавируса, неприемлемо, поскольку спиртное снижает способность организма противостоять инфекции и может привести к тяжелым последствиям.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ну все теперь молоко подорожает это факт.

Гость||

Пальмовое молоко тоже подходит?

Гость||

А вот Комаровский колу и манную кашу.

Гость||

Где чистые натуральные продукты сейчас найти?

Гость||

Гость писал(a):

Где чистые натуральные продукты сейчас найти?
В заречном. Лосиное молоко даже полезнее коровьего .Вот фартануло жителям.

Гость||

У нас есть МОЛОКО???

Гость||

Нет к нас молока

Гость||

Молоко в СССР всегда давали бесплатно на вредных производствах!

А недавно закон этот отменили прямо перед этой пандемии. А теперь снова на СССР стали смотреть. Молоко всегда полезно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

но и непосредственно блокируют проникновение коронавируса в клетки организма человека»
Ну все сейчас кинуться молоко скупать.

Гость||

Приведите состав суррогатных молока и сырных продуктов, которыми сейчас кормят людей.

Имя: Гость
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