В Пензенской области коронавирус выявили у 120 детей

В оперативном штабе Пензенской области подтвердили 98 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся в регионе составило 2 943.
Возраст прибавившихся за сутки пациентов от 24 до 90 лет. Зафиксирована инфекция и среди детей. Заразившийся – 5-летний ребенок.
Общее количество инфицированных детей на данный момент 120. Большинство из них (78) - это малыши от 0 до 10 лет.
На 6 июня в Сурском крае коронавирус побороли 2 406 человек. Скончалось 26 пациентов в возрасте от 35 до 86 лет.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
В хорошую погоды дети проводят время на улице в непосредственном контакте, понятно, что они заражаются. Но это вина родителей.