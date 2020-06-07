В Пензенской области коронавирус выявили у 120 детей

07.06.2020 | 12:40

В оперативном штабе Пензенской области подтвердили 98 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся в регионе составило 2 943.

Возраст прибавившихся за сутки пациентов от 24 до 90 лет. Зафиксирована инфекция и среди детей. Заразившийся – 5-летний ребенок.

Общее количество инфицированных детей на данный момент 120. Большинство из них (78) - это малыши от 0 до 10 лет.

На 6 июня в Сурском крае коронавирус побороли 2 406 человек. Скончалось 26 пациентов в возрасте от 35 до 86 лет.