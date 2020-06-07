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Общество

Стало известно, где в регионе выявили меньше всего заразившихся

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В воскресенье, 7 июня, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев COVID-19 в Сурском крае.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в областном центре – 43. Далее идут Сердобский и Пензенский районы, там выявлено по 8 инфицированных. 7 пациентов с коронавирусом прибавилось в Бессоновском районе.

5 случаев инфекции зафиксировали в Белинском районе, 4 - в Тамалинском, по 3 – в Мокшанском, Бековском, Шемышейском, по 2 – в Камешкирском, Каменском, Башмаковском и Колышлейском.

По одному пациенту прибавилось в Нижнеломовском, Городищенском, Лопатинском, Малосердобинском, Сосновоборском районах, а также в Кузнецке.

Самое большое количество инфицированных (1 217) - это жители Пензы. Наиболее благоприятным по коронавирусу районом до сих пор остается Иссинский. Там зарегистрировано всего 9 пациентов с новой инфекцией.

Общее количество подхвативших новую инфекцию в Сурском крае – 2 943. Прирост за сутки – 98 случаев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Сурском крае
Это новости или фантазии? Нет такого субъекта РФ в Конституции РФ.

Гость||

Гость писал(a):

в Сурском крае

Это новости или фантазии? Нет такого субъекта РФ в Конституции РФ.

Это фек

Гость||

Это снова американцы!!!

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
в Сурском крае
Это новости или фантазии? Нет такого субъекта РФ в Конституции РФ.
Это вымысел журналюшек.

Имя: Гость
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