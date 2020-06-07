Стало известно, где в регионе выявили меньше всего заразившихся

В воскресенье, 7 июня, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев COVID-19 в Сурском крае.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в областном центре – 43. Далее идут Сердобский и Пензенский районы, там выявлено по 8 инфицированных. 7 пациентов с коронавирусом прибавилось в Бессоновском районе.
5 случаев инфекции зафиксировали в Белинском районе, 4 - в Тамалинском, по 3 – в Мокшанском, Бековском, Шемышейском, по 2 – в Камешкирском, Каменском, Башмаковском и Колышлейском.
По одному пациенту прибавилось в Нижнеломовском, Городищенском, Лопатинском, Малосердобинском, Сосновоборском районах, а также в Кузнецке.
Самое большое количество инфицированных (1 217) - это жители Пензы. Наиболее благоприятным по коронавирусу районом до сих пор остается Иссинский. Там зарегистрировано всего 9 пациентов с новой инфекцией.
Общее количество подхвативших новую инфекцию в Сурском крае – 2 943. Прирост за сутки – 98 случаев.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Это новости или фантазии? Нет такого субъекта РФ в Конституции РФ.