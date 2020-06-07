Лишь на двух пензенских пляжах вода хороша для купания

07.06.2020 | 13:49

Если позволит ситуация с коронавирусом, то купальный сезон в Сурском крае может начаться 15 июня. А пока сотрудники городского управления ГОЧС устанавливают в Пензе новые предупреждающие знаки о запрете заходить в воду. Таблички появились на определенных территориях.

«Как правило, это несанкционированные места, в которые жители уже традиционно ходят купаться, в том числе дети. Всего в черте города Пензы выявлено по прошлым годам больше 12 несанкционированных мест купания», - сообщил начальник отдела МКУ Управления по делам ГОЧС г. Пензы Руслан Толмачев.

Так, знаки разместили у водоемов в Заре, Ахунах, поселке Лесном, в районах Барковки, КПД, ТЭЦ-1, острова Пески, рядом с озером у «Ласточки», в затоне на ГПЗ-24 и не только. Всего 15 щитов.

Их появление означает, что администрация района и остальные службы не несут ответственности в случае чрезвычайной ситуации. Человек сам принимает решение рисковать или нет.

А на официальных пляжах за жизнь отдыхающих отвечает спасатель. Впервые с момента открытия наблюдательных постов в Пензе на службу пришла девушка. С 1 июня она трудится в районе ГПЗ-24. Ей всего 18 лет. Но она кандидат в мастера спорта по плаванию, в воде чувствует себя как рыба. Для работы прошла специальное обучение.

«Вот тут будут буйки, за них нельзя будет заплывать - сразу буду свистеть. Если туда будут заплывать, я буду выплывать на лодке и говорить, чтобы заплыли за буйки», - рассказала и показала Алина Балабохина.

Пожалуй, лишь на ГПЗ-24 и в зоне отдыха «Красный куст» на Барковке могут разрешить купаться. Только там вода соответствует требованиям.