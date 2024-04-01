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Происшествия

Под Пензой «Лада-Ларгус» влетела в отбойник, пострадали 7 человек

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На 608-м километре трассы М-5 под Пензой случилось ДТП, в котором пострадали 7 человек. Раненым помогали сотрудники пожарно-спасательного центра.

Авария произошла вечером субботы, 30 марта. Водитель автомобиля «Лада-Ларгус» потерял управление и врезался в отбойник.

Под Пензой «Лада-Ларгус» влетела в отбойник, пострадали 7 человек

«Спасатели совместно с сотрудниками ФПС (Федеральной противопожарной службы. – Прим. ред.) деблокировали водителя, зажатого в результате ДТП», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Под Пензой «Лада-Ларгус» влетела в отбойник, пострадали 7 человек

Автомобилиста передали прибывшим на место медикам.

ДТП обсудили пользователи соцсети «ВКонтакте». По сообщениям водителей, на участке трассы, где случилась авария, стоял туман.

«Я там проезжал. Людей уже не было, скорая увезла, но видимость там - метра 4 от капота», - написал комментатор.

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Источник — фото Пензенского пожарно-спасательного центра
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