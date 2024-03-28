В колодце теплотрассы в Пензе найден мертвым мужчина средних лет

В среду, 27 марта, в колодце теплотрассы у дома № 24 на улице Рахманинова в Пензе был найден мертвым мужчина. Сообщение об этом поступило в полицию в 15:22.
Для того чтобы достать труп, потребовалась помощь специалистов. В 16:50 звонок был направлен в пожарно-спасательный центр.
«Спасатели извлекли тело из колодца и передали представителям полиции», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».
В УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform сообщили, что на вид погибшему 45-50 лет, он имеет рост 175-180 см, среднее телосложение.
«Личность мужчины устанавливается», - проинформировали в пресс-службе ведомства.
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