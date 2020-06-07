Ежедневный рост заболеваемости в области снижается незначительно

07.06.2020 | 13:08

Вирус продолжает атаковать, поэтому давать полную свободу действий пока рано, говорят в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности.

Хотя первый этап по снятию ограничительных мер уже пройден (открылись небольшие магазины, разрешены занятия физкультурой и прогулки на свежем воздухе), до следующего шага регион по нормативам совсем чуть-чуть не дотягивает.

«Коэффициент инфицирования равен единице. Для второго этапа он должен быть равен 0,8. Пока ежедневный рост заболеваемости снижается незначительно», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

По данным оперативного штаба, за последние сутки еще у 98 жителей области диагностировали COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных приблизилось к трем тысячам. Несмотря на столь высокие показатели, часть пензенцев сомневается в существовании смертельно опасного вируса.

«Ваши знакомые многие не болеют, что порождает у некоторых обратную реакцию - недоверие к тому, что мы говорим: тяжелое заболевание, надо предохраняться. Потому что они не видят то, что там находится, что там переполненные больницы, тяжелые больные, которые на подаче кислорода и так далее. Они этого не видят - к сожалению», - пояснил главный врач Пензенского областного центра СВМП Сергей Рыбалкин.

А вот врачам, работающим в красной зоне, приходится каждый день наблюдать за тем, как страдают их пациенты.

Медики в очередной раз призывают пензенцев бережно относиться к своему здоровью.