Новые случаи коронавируса выявлены в Пензе, Заречном и 20 районах

06.06.2020 | 13:08

В субботу, 6 июня, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 86 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных за минувшие сутки. Общее количество заразившихся в регионе стало равняться 2 845.

Среди новых пациентов нет несовершеннолетних: возраст всех - от 19 до 86 лет.

По числу заболевших по-прежнему лидирует Пенза - 24 человека. На втором месте Заречный - 20 пациентов, на третьем - Бессоновский и Каменский районы, где в каждом по 7 инфицированных.

По 4 случая COVID-19 зарегистрированы в Пензенском и Никольском районах, по 2 - в Спасском, Лопатинском, Неверкинском и Шемышейском.

По 1 случаю коронавирусной инфекции выявлено в Малосердобинском Колышлейском, Белинском, Земетчинском, Тамалинском, Камешкирском, Городищенском, Нижнеломовском, Иссинском, Мокшанском, Кузнецком и Пачелмском районах.