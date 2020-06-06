Сетевое издание|18+|Суббота|6 июн 2020|14:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Новые случаи коронавируса выявлены в Пензе, Заречном и 20 районах

Печать

В субботу, 6 июня, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 86 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных за минувшие сутки. Общее количество заразившихся в регионе стало равняться 2 845.

Среди новых пациентов нет несовершеннолетних: возраст всех - от 19 до 86 лет.

По числу заболевших по-прежнему лидирует Пенза - 24 человека. На втором месте Заречный - 20 пациентов, на третьем - Бессоновский и Каменский районы, где в каждом по 7 инфицированных.

По 4 случая COVID-19 зарегистрированы в Пензенском и Никольском районах, по 2 - в Спасском, Лопатинском, Неверкинском и Шемышейском.

По 1 случаю коронавирусной инфекции выявлено в Малосердобинском Колышлейском, Белинском, Земетчинском, Тамалинском, Камешкирском, Городищенском, Нижнеломовском, Иссинском, Мокшанском, Кузнецком и Пачелмском районах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото № 1 pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

По 1случаю.... Смешно. Хватит врать, ворье

Гость||

Почему ге пишут про золотаревку

Гость||

я вам люди честно скажу, вся эта статистика это полное враньё,

много людей болеют, это правда, люди болеют пневманией и грипом и от-этих болезней умирают много людей, только нам об-этом не-говорят, они делают статистику, потому-что врачам и мл.мед.персоналу делают очень большие доплаты за-больных короновирусом

Гость||

А где золотаревка

Гость||

ОФ. СТАТИСТИКА ВОРОВАТЬ НЕ УМЕЮЩИЙ! ИЛИ ТЕБЯ ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ? ТОЛЬКО ОСВОБОДИЛСЯ?

Гость||

Зачем вам нужна эта статистика? Написали много болеют, количество заболевших не снижается.

Гость||

в марте было три больных - объявили карантин, сейчас 90 человек каждый день- карантин снимают. Обалдеть.

Гость||

Золотаревка в статистике Пензенского района

Гость||

Потому что на носу парад и голосование

Гость||

Гость писал(a):

Потому что на носу парад и голосование
+

Гость||

Псевдопарад в масках и обнуление непричемыша.А где же короновирус? Он утонул.

Гость||

Когда ивана сымут?

Гость||

Это маразм-какой парад,какое голосование?каждый день больных под 90,а они парад,это геноцид

Гость||

Вроде, перенесли парад на 2,5 месяца

Гость||

Все открыли,все работает и все,а больных все больше и больше,скоро еще бассейны откроют,вымрем как и было задумано перед запуском этой заоазы

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте