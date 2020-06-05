За сутки в области выявлено 8 случаев коронавируса у несовершеннолетних

05.06.2020 | 12:41

Региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 90 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных за минувшие сутки. Общее количество заразившихся в регионе стало равняться 2 759.

Среди новых пациентов есть 8 несовершеннолетних. Инфекцию зафиксировали у детей в возрасте 1 года, 4, 9 и 10 лет и у подростков 12, 13, 16 и 17 лет.

Всего с начала эпидемии в Сурском крае выявили 119 случаев COVID-19 у несовершеннолетних. Большая часть (78) - дети в возрасте до 10 лет.

За время эпидемии скончались 26 пациентов - 17 мужчин и 9 женщин. 4 июня стало известно о смерти двух женщин, 1959 и 1961 годов рождения.

Специалисты вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» проверили на новый вирус 34 556 человек (всего 35 577 исследований), в лабораториях лечебной сети - 55 560 (60 016 исследований).

За сутки было проверено 2 455 человек.