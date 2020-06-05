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Общество

За сутки в области выявлено 8 случаев коронавируса у несовершеннолетних

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Региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 90 новых случаях коронавирусной инфекции, выявленных за минувшие сутки. Общее количество заразившихся в регионе стало равняться 2 759.

Среди новых пациентов есть 8 несовершеннолетних. Инфекцию зафиксировали у детей в возрасте 1 года, 4, 9 и 10 лет и у подростков 12, 13, 16 и 17 лет.

Всего с начала эпидемии в Сурском крае выявили 119 случаев COVID-19 у несовершеннолетних. Большая часть (78) - дети в возрасте до 10 лет.

За время эпидемии скончались 26 пациентов - 17 мужчин и 9 женщин. 4 июня стало известно о смерти двух женщин, 1959 и 1961 годов рождения.

Специалисты вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» проверили на новый вирус 34 556 человек (всего 35 577 исследований), в лабораториях лечебной сети - 55 560 (60 016 исследований).

За сутки было проверено 2 455 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Среди новых пациентов есть 8 несовершеннолетних.
Хватит детей запугивать.

Гость||

Гость писал(a):

Хватит детей запугивать.
ты испугался?

Гость||

Где же коменты "ЯжМать"? Напишите как ваше чадо заболело. А то все в один голос орете, откройте сады, я с ума схожу с ребенком дома!!!

Гость||

Гость писал(a):

А то все в один голос орете, откройте сады, я с ума схожу с ребенком дома!!!
penzainform.ru писал(a):
Инфекцию зафиксировали у детей в возрасте 1 года, 4, 9 и 10 лет и у подростков 12, 13, 16 и 17 лет.
Сосчитай: сколько детсадовцев!!!! Если нет детей. лучше молчи.

Гость||

" яжемать",устали сидеть с детьми,вот и результат!Им бы по магазинам только пошататься,а за детьми следить некогда!!!

Гость||

Работникам детсада понравилось сидеть дома

Гость||

Гость писал(a):

Сосчитай: сколько детсадовцев!!!! Если нет детей. лучше молчи.
А вот ошибаешься, у меня двое, и оба детсадовцы!!!!Лично мы решили с женой написать на все лето отпуск. А это только за сегодня показатели 1,4,9,10,12,13,16,17. Не смеши меня... Вам бы ляжки дома тянуть, и в телефонах сидеть.

Гость||

Решили- молодцы. Других переубеждать не надо.

Гость||

Детям дома без сада тяжело.Моя детсадовка пяти лет сидит дома со старшей сестрой, пока мы с папой на работе. Вчера вечером за 10 минут, пока мелкая находилась в кухне без присмотра, она успела натворить следующее: достать из холодильника огурцы, взять в руку растительное масло, уронить бутылку, споткнуться, упасть на эту бутылку, сбегать за половой тряпкой и попытаться вытереть масляную лужу, пока никто не увидел. Масло по всей кухне,фитнес на весь вечер обеспечен!!!Хотела, говорит, маме салатик сделать.

Энергия бьет ключом, выхода у этой энергии маловато, раньше все в саду растрачивалось.

Тяжело, но мой ребенок будет сидеть дома столько, сколько нужно, потому что я мама.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|05.06.2020 13:21|Решили- молодцы. Других переубеждать не надо.
Вас никто и не переубеждает! Это право каждого родителя!

Гость||

Конечно! Лишь бы это родители писали, а не музработники детсадов.)

Гость||

А детей нужно учить безопасному поведению и гайки сильно не закручивать, чтобы просили помощи, а не боялись, что кто-нибудь увидит. А то и пожар самостоятельно тушить начнут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За время эпидемии скончались 26 пациентов
Что это значит?!

Для Москвы, к примеру, мадам Ракова извещает, что учитывают смерти по старой методе:

скончалось 67 человек с подтвержденной пневмонией и положительными тестами на коронавирус.

Т.е., если covid19 не перешел в стадию пневмонии, то человек вовсе и не от коронавируса умер.

Новая методика учета минздрава от 27 мая обязывает учитывать все смерти из-за коронавируса. Если коронавирус , как сопутствующее заболевание, мог стать катализатором основного заболевания (бактериальная, не ковидная пневмония, к примеру) что привело к смерти, это должно учитываться в смертности из-за covid19

Никаких пояснений, как и глухое молчание вокруг неведомых до сих пор масштабов вспышки обычной пневмонии.

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